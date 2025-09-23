De contractonderhandelingen tussen FC Barcelona en Frenkie de Jong naderen een akkoord. Dat bevestigt voorzitter Joan Laporte. Die geeft ook een update over de toestand van de Nederlander met zijn pasgeboren zoontje Mason.

De middenvelder staat op het punt zijn contract bij FC Barcelona te verlengen, zo meldt Mundo Deportivo. De onderhandelingen tussen de Catalaanse club en de zaakwaarnemers van de speler verlopen positief en een afronding wordt spoedig verwacht.

Salaris inleveren

Barcelona heeft De Jong een nieuw driejarig akkoord aangeboden, tot 2029. Zijn salaris zal vanaf volgend seizoen weliswaar lager zijn, maar de voetballer is desondanks tevreden met de voorwaarden. Zijn huidige contract loopt tot eind juni 2026.

La Liga maakte vrijdag de salarislimieten voor het seizoen 2025-2026 bekend en voor de Catalanen pakte dat dramatisch uit. Het plafond gaat met maar liefst 25 procent omlaag, waardoor de club nog maar 351 miljoen euro te besteden heeft. Dat is een groot verschil met de eerste transferperiode van 2025, toen de regerend kampioen nog een maximum van 463 miljoen had voor de salarissen van spelers, technische staf en andere direct betrokkenen bij de Catalaanse club.

Het bestuur van FC Barcelona en de nieuwe hoofdtrainer Hansi Flick zien de 28-jarige De Jong als een cruciaal onderdeel van het clubproject.

Motivatie

De voorzitter van Barcelona, Joan Laporta, bevestigde de goede voortgang van de onderhandelingen. "Er wordt gewerkt aan de contractverlenging met De Jong. Deco (sportief directeur, red.) heeft uitzonderlijk werk geleverd. We zeiden dat we geen spelers wilden wiens contract dit jaar afloopt, maar we hebben een uitzondering gemaakt voor De Jong, omdat hij van zaakwaarnemer is gewisseld."

"Hij is gemotiveerd. Hij zegt zelfs dat hij slaapt, ondanks dat hij recent vader is geworden. We hopen snel goed nieuws te hebben", aldus de Catalaanse baas in een interview met radio RAC 1.

De Jong en zijn vrouw Mikky Kiemeney werden op 21 augustus ouders van zoontje Mason. Hij heeft al een oudere broer: Miles. Die wordt op 21 november twee jaar.

FC Barcelona

De Jong speelt sinds 2019 voor de Spaanse topclub. In die periode kwam hij tot 263 optredens, waarin hij 19 keer scoorde en 23 assists gaf.

