Atletico Madrid en Real Madrid hebben de kijkers een heerlijk schouwspel geschonken. De derby eindigde in 5-2. Voor Real Madrid was dat na zes foutloze wedstrijden de eerste nederlaag dit seizoen in de Spaanse competitie.

De Argentijnse spits Julián Álvarez was op zaterdag met twee doelpunten de man van de wedstrijd in het uitverkochte Metropolitano. Real Madrid leed de eerste competitienederlaag van het seizoen, maar blijft wel aan kop van La Liga.

FC Barcelona kan zondag de leiding in de Spaanse competitie overnemen als er thuis van Real Sociedad wordt gewonnen. Atlético staat na zeven wedstrijden op de vierde plaats en heeft een achterstand van 6 punten op Real Madrid.

Atlético Madrid begon voor 69.167 toeschouwers sterk aan de wedstrijd en kreeg direct al een aantal kansen via Alexander Sørloth. De Noorse spits kwam niet tot scoren. Dat lukte Robin Le Normand in de veertiende minuut wel. De verdediger van Atlético kopte een voorzet van Giuliano Simeone achter Thibaut Courtois.

Real Madrid kwam in de 25e minuut vrijwel vanuit het niets op 1-1. Kylian Mbappé kwam plotseling vrij te staan en schoof de bal uit een assist van Arda Güler langs doelman Jan Oblak. Het was Güler zelf die Real Madrid in de 36e minuut op 1-2 zette. In de blessuretijd van de eerste helft kopte Sørloth uit een pass van Koke de gelijkmaker binnen. Een paar minuten daarvoor was een treffer van Atlético-verdediger Clément Lenglet na tussenkomst van de VAR wegens hands afgekeurd.

Atlético was aan het begin van de tweede helft wederom de betere ploeg. Het elftal van Diego Simeone kreeg in de 52e minuut een strafschop nadat Güler met een te hoog geheven been Nico González in zijn gezicht raakte. Álvarez schoot de bal vanaf elf meter rechts langs Courtois.

Twaalf minuten later was Álvarez opnieuw de gevierde man van Atlético toen hij een vrije trap in het doel van Real Madrid schoot. Antoine Griezmann bepaalde in de blessuretijd de eindstand in een kolkend stadion op 5-2.

