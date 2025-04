Frenkie de Jong-quiz: wat weet jij over deze ster van Oranje en FC Barcelona?

Frenkie de Jong is zonder twijfel een van de meest getalenteerde en geliefde voetballers van zijn generatie. Met zijn geweldige balcontrole, passes en ongeëvenaarde spelinzicht is hij al jarenlang een belangrijke speler voor FC Barcelona, maar ook voor het Nederlands elftal. Maar hoeveel weet jij eigenlijk over deze middenvelder?

Enkele jaren geleden zette De Jong bij Ajax de voetbalwereld op zijn kop met zijn indrukwekkende spel, maar inmiddels speelt hij al geruime tijd bij FC Barcelona. Privé kende hij in 2024 een bijzonder jaar: Frenkie werd vader en trouwde met zijn grote liefde, Mikky Kiemeney. Maar op sportief vlak was het zonder twijfel het meest uitdagende jaar van zijn carrière vanwege een slepende enkelblessure.

Speel de Frenkie de Jong-quiz

Van zijn doorbraak bij Ajax tot zijn successen in Spanje: Frenkie’s carrière zit vol hoogtepunten en interessante weetjes. Hoe ziet zijn leven buiten het veld eruit? En welke mijlpalen heeft hij in zijn nog jonge carrière al bereikt? We hebben acht uitdagende vragen opgesteld om jouw kennis van Frenkie de Jong te testen. Waag een poging en kijk of jij alle acht vragen goed hebt. Succes!

Op weg naar het kampioenschap

FC Barcelona voert dit seizoen met Frenkie de Jong op het middenveld een spannende titelstrijd met Real Madrid. Met nog acht wedstrijden te spelen hebben de Catalanen momenteel een voorsprong van vier punten op De Koninklijke. Sinds de volledige terugkeer van de 27-jarige middenvelder draait de ploeg van Hansie Flick op volle toeren. De laatste 23 duels (in alle competities) werden niet verloren.

