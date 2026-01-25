Het Camp Nou veranderde zondagmiddag in één groot feest. Met aanvoerder Frenkie de Jong in een hoofdrol én de gewonnen Super Cup als extra glans herstelde FC Barcelona zich overtuigend voor eigen publiek. Na rust werd hekkensluiter Real Oviedo opzij gezet en greep Barça de koppositie weer stevig vast.

Nog vóórdat er een bal was getrapt, waren alle ogen gericht op De Jong. De aanvoerder betrad het veld met de gewonnen Super Cup en liet het zilverwerk zien aan het massaal toegestroomde publiek. Het zorgde voor luid applaus en zette direct de toon voor een middag vol vertrouwen.

Die trofee werd ruim twee weken geleden veroverd na een spectaculaire 3-2 zege op Real Madrid, een duel met een opvallend slot. Uitgerekend De Jong kreeg in de slotfase een directe rode kaart, waardoor hij de beker niet op het veld uitgereikt kreeg. Zondag kreeg hij alsnog de kans om het succes samen met de fans te vieren.

Wereldgoal van Lamine Yamal

Dat het duel tegen Oviedo geen eenvoudige opgave zou worden, bleek vooral voor rust. Barcelona had veel balbezit, maar kwam nauwelijks tot uitgespeelde kansen, terwijl de bezoekers de ruimtes klein hielden en vlak voor rust zelfs hoopten op een strafschop. Na de pauze schakelden de Catalanen echter een versnelling hoger en brak Dani Olmo in de 52e minuut de ban met een laag schot dat via de paal in het doel verdween, wat Barcelona zichtbaar meer controle gaf.

Het absolute hoogtepunt van de middag kwam daarna op naam van Lamine Yamal. Op aangeven van Olmo liet het jonge fenomeen Camp Nou ontploffen met een perfect getimede halve omhaal, waarmee het feest in Camp Nou compleet was.

Mooie tijden voor Barcelona

De Jong speelde de volledige wedstrijd en leidde zijn ploeg rustig door de slotfase. Door de overwinning neemt Barcelona in de La Liga de eerste plaats weer over, met een voorsprong van één punt op eeuwige rivaal Real Madrid. Met de Super Cup nog vers in het geheugen én de koppositie terug, kon het feest in Camp Nou nog even doorgaan.

Woensdagavond komt FC Kopenhagen op bezoek voor de laatste speelronde van de Champions League. Barcelona staat op de negende plaats en heeft dus nog een overwinning nodig om zich te verzekeren van de eerste acht en de tussenronde zodoende te ontlopen. Daarna volgt in de competitie een uitwedstrijd tegen middenmotor Elche.

