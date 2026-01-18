FC Barcelona heeft een vervelende nederlaag geleden in de Spaanse competitie. De koploper ging met 2-1 onderuit bij Real Sociedad en ziet daardoor rivaal Real Madrid tot op één punt naderen. Aanvoerder Frenkie de Jong was na afloop woedend en haalde keihard uit naar scheidsrechter Jesus Gil Manzano.

Barcelona zag in de eerste helft twee doelpunten afgekeurd worden en kreeg na ruim een half uur de deksel op de neus. Mikel Oyarzabal zette de thuisploeg op 1-0 en dat bleek ook de ruststand. Marcus Rashford zorgde twintig minuten voor tijd voor de gelijkmaker, maar die goal was nauwelijks nog gevierd of de thuisploeg stond alweer op voorsprong. Goncalo Guedes maakte de 2-1 en werd daarmee de matchwinner. Sociedad-speler Carlos Soler kreeg in de slotfase nog rood, maar de thuisploeg hield met tien man vol.

De woede was na afloop enorm bij de bezoekers en die richtte zich vooral op de scheidsrechter. Frenkie de Jong werd als aanvoerder direct na de wedstrijd voor de Spaanse tak van DAZN geïnterviewd en liep daar volledig leeg over arbiter Manzano.

'Hij doet alsof hij beter is'

"Deze scheidsrechter is ongelooflijk frustrerend" vertelde de boze Oranje-international. "Je mag je niet laten horen, ook al ben ik de aanvoerder en zou ik dat wel moeten kunnen. Hij kijkt je aan alsof hij denkt dat hij beter is dan je. In de blessuretijd zei ik tegen hem dat hij de klok in de gaten moest houden, want bij elke overtreding, inworp of doeltrap rekten ze tijd. 'Ze doen er een minuut over om de inworp te nemen', zei ik tegen hem en toen gaf hij me geel. En zelfs toen telde hij er maar tien seconden bij op. Schandalig!"

Over het spel van zijn ploeg was De Jong wel tevreden: "We verdienden de overwinning, we hadden de kansen, maar het ging fout in de afwerking en hun keeper was erg goed."

Spanning neemt toe in titelstrijd

Barcelona blijft door de nederlaag steken op 49 punten uit 20 duels en heeft er daarmee nog maar één meer dan Real Madrid. De aartsrivaal won zaterdag met 2-0 van Levante. Real ontsloeg eerder deze week hoofdcoach Xabi Alonso en stelde Alvaro Arbeloa aan als zijn tijdelijke opvolger. Met Arbeloa als coach leden de Madrilenen in het bekertoernooi een pijnlijke nederlaag tegen eerstedivisionist Albacete, maar in de competitie werd er dus wel gewonnen.

Alles over La Liga

