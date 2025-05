Frenkie de Jong wil 'niet te vroeg juichen' en laakt arbiter ondanks Clásico-zege: 'Straks word ik nog geschorst'

Frenkie de Jong kende een bewogen week. Inter was te sterk voor FC Barcelona in de Champions League, maar in La Liga zetten de Catalanen een reuzestap naar de titel door Real Madrid te verslaan. De Nederlandse middenvelder wil echter nog niet op de zaken vooruitlopen.

Na twee spektakelstukken tegen Inter in de Champions League (3-3 en 4-3 na verlenging) was het dit keer weer raak voor Barcelona tegen eeuwige rivaal Real Madrid. Met rust stond het al 4-2 en het eindigde uiteindelijk in 4-3 voor de thuisploeg. "Het zijn mooie wedstrijden voor het neutrale publiek", lacht De Jong. "Vandaag gelukkig ook voor ons, want we hebben gewonnen. Nu hebben we nog drie wedstrijden om het af te maken."

'Niet te vroeg juichen'

Barcelona kan donderdag in de stadsderby tegen Espanyol kampioen worden. Dan moet er gewonnen worden. De Jong wacht op dat moment en wil niet te hard van stapel lopen over een 'officieus kampioenschap'. "Je moet nooit te vroeg juichen. Dat heb ik inmiddels wel geleerd", stelt De Jong met een goed gevoel voor zelfspot.

Arbiter

Ondanks de zege was De Jong na afloop erg kritisch. De scheidsrechter van dienst moest het namelijk ontgelden bij de Nederlandse middenvelder. "De tweede helft... Voor mijn gevoel floot hij alles voor hen. Ik moet er niet te veel over zeggen. Straks word ik nog geschorst bijvoorbeeld haha. Die penalty ook: bij de VAR roepen ze hem naar het scherm. Dan is het al duidelijk dat de bal tegen de hand komt. Die geeft hij alsnog niet. Voor mij was dat duidelijk en zo waren er nog meerdere momenten."

