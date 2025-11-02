Wouter Goes is één van de meestbesproken voetballers van het moment in Nederland. De AZ-verdediger zorgt met zijn provocerende gedrag en onsportieve manieren voor gigantisch veel ophef in de voetbalwereld. Ook op zondag maakte hij het weer erg bont, waarna de scheidsrechter van dienst flink tegen hem tekeer ging.

AZ nam het op zondagmiddag op tegen Sparta Rotterdam. Goes speelde de hele wedstrijd en wist opnieuw de aandacht op negatieve wijze op zich te vestigen.

Duwen en trekken

Sparta mocht in de tachtigste minuut een hoekschop nemen, maar het duurde even voordat deze werd genomen. Want Goes bleef maar duwen en trekken aan Sparta-spits Tobias Lauritsen, waarna scheidsrechter Danny Makkelie het spel pauzeerde.

Makkelie had er genoeg van en liep kwaad op Goes af. De scheidsrechter gaf de verdediger al schreeuwend een duw en trok zonder aarzelen een gele kaart, tot irritatie van Troy Parrott en Peer Koopmeiners op.

Scheidsrechter Danny Makkelie is even helemaal klaar met Wouter Goes 🟨#spaaz — ESPN NL (@ESPNnl) November 2, 2025

Uiteindelijk werd Goes door zijn teamgenoten gekalmeerd, waarna het spel kon worden hervat. AZ won de wedstrijd uiteindelijk met 0-1 dankzij een doelpunt van Kees Smit.

Week in, week uit

Dit moment kan worden toegevoegd aan het steeds langer wordende rijtje waarbij de AZ-verdediger betrokken is. Week in, week zijn de acties van Goes onderwerp van gesprek in talloze talkshows. Hij lijkt er geen moeite mee te hebben om tegenstanders uit te lokken tot een overtreding, en zelf schuwt hij ook niet voor stiekem knijp- of krabwerk. Analisten bestempelen zijn gedrag als 'ziek' en spreken meermaals hun afkeuring over hem uit.

Bekende incidenten

Zo was Goes enkele weken geleden hoofdrolspeler bij een kleine rel rondom Wout Weghorst. In het duel tegen Ajax lokte de verdediger zijn tegenstander uit tot het geven van een elleboogstoot.

Ook in de bekerfinale afgelopen april tegen Go Ahead Eagles maakte Goes het bont. Tijdens de strafschoppenreeks ging hij helemaal tekeer en probeerde zijn tegenstanders af te leiden door op opvallende wijze naar ze te schreeuwen. Ook dit leverde de nodige kritieken op.

