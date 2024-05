'Vitesse dieper in de problemen na mislukt plan en slecht nieuws over stadion GelreDome'

De problemen voor Vitesse nemen steeds verder toe. De club is keihard op zoek naar geld om te blijven bestaan en organiseerde maandagavond een sponsoravond, maar kreeg daar nog niet waar het op hoopte. Daarnaast is er slecht nieuws over de huur van het GelreDome.

De nummer laatst van de Eredivisie huurt namelijk het stadion voor een flink bedrag en betaalt elk jaar aan stadioneigenaar Michael van de Kuit. De club hoopte vanwege de financiële situatie en de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie, dat Van de Kuit een huurverlaging zou accepteren. Volgens De Telegraaf ziet de stadioneigenaar daar niets in en gaat hij niet akkoord.

Het besluit van Van de Kuit is slecht nieuws voor Vitesse om twee redenen. Ze blijven met een forse huurprijs zitten en een van de investeerders lijkt door het nieuws te zijn afgehaakt om de club over te nemen. Maasbert Schouten, die de club in 2009 ook al in handen had, meldde zich onlangs weer bij om Vitesse in handen te krijgen. Hij lijkt volgens De Gelderlander door het mislukken van zijn reddingsplan te zijn afgehaakt en gaat de club waarschijnlijk niet redden.

Sponsoravond op Papendal

De noodlijdende club organiseerde maandagavond een sponsoravond. Schouten was daar niet bij aanwezig, maar tientallen sponsors wel. Zij kregen de inktzwarte cijfers van de club nog eens onder ogen. Vitesse kan de proflicentie verliezen en brengt daarmee het voortbestaan van de club in gevaar. Tijdens de sponsorbijeenkomst kreeg Vitesse overigens geen nieuwe grote beloftes van sponsoren.

De licentiecommissie van de KNVB geeft op vrijdag 17 mei haar mening over de situatie bij Vitesse. Mocht de Arnhemse club niet voldoen aan alle eisen, dan start de commissie een proces om de licentie voor profvoetbal in te trekken. Eerder heeft Vitesse al gemeld dat ze die deadline niet kunnen halen. Daardoor komt er waarschijnlijk een zogeheten beroepsprocedure aan te pas.

Miljoenen binnenhalen

Om de club te redden, haalt Vitesse alles uit de kast. Eerder werd een crowdfunding met veel succes en miljoenenbedrag als resultaat opgezet, dinsdag 14 mei speelt Vitesse Legends een benefietwedstrijd en ondertussen is Vitesse ook hard op zoek naar iemand die club wil overnemen.

Vitesse voert gesprekken in het binnen- en buitenland, maar heeft nog altijd geen geschikte kandidaat gevonden. Het helpt ook niet mee dat de Amerikaan Coley Parry op de achtergrond een grote rol speelt. Nadat zijn overname werd afgekeurd, was Vitesse hem ongeveer 15 miljoen euro verschuldigd omdat hij wel al geld in Vitesse had gestoken. Hij wil zijn investeringen uiteraard terugverdienen, maar dat zorgt volgens De Gelderlander ook voor dat sponsoren voorzichtig zijn met geld schenken aan Vitesse. Zij willen dat het geld naar de club gaat en niet naar de Amerikaan.