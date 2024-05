Noodlijdend Vitesse haalt alles uit de kast om nog meer geld in te zamelen: bekende namen spelen benefietduel

Vitesse doet er alles aan om zoveel mogelijk geld binnen te halen. Nadat er vorige week met veel succes een crowdfunding werd opgestart, organiseert de noodlijdende club nu een benefietwedstrijd met veel bekende voetballers.

Op dinsdag 14 mei speelt Vitesse Legends een benefietpotje tegen FC De Rebellen, een verzameling van markante oud-profs. Onder meer Andy van der Meijde, Paul Bosvelt en Ricky van den Bergh komen in actie op het trainingscomplex van Vitesse. Namens de Vitesse Legends doen bijvoorbeeld oud-internationals Paul Verhaegh, Nicky Hofs, Glenn Helder en Theo Janssen mee.

Vitesse hoopt met de wedstrijd, die wordt gespeeld op de 133e verjaardag van de club, extra geld in te zamelen. Het ingezamelde geld wordt toegevoegd aan het bedrag dat met de crowdfunding al is opgehaald. Een kaartje kost trouwens 18,92 euro, een verwijzing naar het oprichtingsjaar 1892.

Problemen zijn groot voor Vitesse

Zoals bekend zit Vitesse enorm in de problemen. De proflicentie en dus die toekomst van de club staat op het spel. Op 17 mei oordeelt de licentiecommissie over de toekomst van de club. De Arnhemmers, die eerder al achttien punten in mindering kregen vanwege de financiële problemen, hebben dus nog maar anderhalve week om orde op zaken te stellen.

Probleem wordt groter: Vitesse heeft tot 17 mei de tijd om 'zaken op orde te brengen' Vitesse heeft nog tot 17 mei om de 'zaken op orde te brengen', meldt de Arnhemse club dinsdag. De club dacht eerst dat het tot 15 juni had om alle zaken te regelen.

Crowdfunding levert veel geld op

Op 2 mei lanceerde de club de crowdfunding-campagne 'Voor Geel-Zwart' om zoveel mogelijk geld op te halen. Dat sloeg flink aan, de teller staat na minder dan een week al op ruim anderhalf miljoen euro. Onder meer de trainer van volgend seizoen John van den Brom en veel oud-spelers doneerden geld. Zelfs de veelbesproken Coley Parry doneerde geld, terwijl de Amerikaan juist de grootste schuldeiser is en miljoenen eist van de club.

Crowdfunding voor Vitesse slaat aan: club haalt anderhalf miljoen euro op, spelers doen mee Vitesse heeft donderdag de crowdfundingscampagne 'Voor Geel-Zwart' gelanceerd. Nadat supporters lieten blijken dat ze hun club wilden steunen heeft Vitesse de actie opgezet. Het initiatief geeft supporters en zakelijke relaties de kans om de club te redden. De actie slaat flink aan, zo blijkt uit het bedrag dat tot nu toe is opgehaald.

Hoopvol nieuws

Deze week kwam er ook hoopvol nieuws naar buiten voor Vitesse. Parry lijkt nu bereid om de overdracht van de aandelen van de huidige eigenaar Valeriy Oyf naar 'Vitesse voor altijd' toe te staan. Dat is de nieuw opgezette stichting. Het is belangrijk dat de aandelen van de Russische eigenaar daar naartoe gaan, omdat Vitesse zo de Russische banden kan doorsnijden.

'Mogelijke doorbraak bij Vitesse: Arnhemmers kunnen van Russische eigenaar afkomen' Een mogelijk lichtje aan het einde van een heel lange en donkere tunnel. Vitesse lijkt een belangrijk jawoord te hebben gekregen van de Amerikaan Coley Parry, die de club eigenlijk wilde overnemen.

Of het allemaal genoeg is voor de Arnhemse club, wordt dus binnenkort duidelijk. Tijdens een persconferentie eind april was de interim-directeur Edwin Reijntjes duidelijk over de situatie. "Het kan over een paar weken afgelopen zijn", zo schetst de interim-directeur toen een gitzwart scenario. "Wat er gebeurt is veel erger dan de degradatie."