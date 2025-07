Het EK vrouwenvoetbal is eindelijk begonnen, en hoe. In het openingsduel tussen Finland en IJsland werd er al in de eerste helft een rode kaart getrokken. Gastland Zwitserland ging in het andere duel van de eerste speeldag pijnlijk onderuit.

De Zwitserse voetbalsters zijn het EK in eigen land begonnen met een nederlaag tegen Noorwegen. In Basel won de ploeg van de Noorse sterspeelster Ada Hegerberg met 2-1. Na de openingsceremonie in het stadion van FC Basel begon het gastland goed aan de wedstrijd. Dat leidde in de 28e minuut tot het doelpunt van Nadine Riesen. Die gaf eerst voor vanaf links, kreeg de bal terug en schoot via de linkerpaal raak.

Eigen goal

In de tweede helft kopte Hegerberg uit een corner hard de gelijkmaker binnen. Vier minuten later kwamen de Noorse speelsters zelfs op voorsprong. Uit een voorzet vanaf links schoof de Zwitserse verdedigster Julia Stierli de bal achter haar eigen keepster. Noorwegen kon na hands zelfs verder uitlopen, maar Hegerberg schoot de strafschop naast. Zwitserland leek aan de andere kant meteen daarop een strafschop te krijgen, maar die ging niet door wegens buitenspel.

IJsland - Finland

Finland won een paar uur eerder het openingsduel van het EK voetbal in Zwitserland met 1-0 van IJsland. In de Stockhorn Arena van Thun maakte de Finse Saara Kosola het enige doelpunt. Het duel in Groep A ging gelijk op totdat IJsland een half uur voor tijd met tien speelsters kwam te staan. Hildur Antonsdóttir werd met twee gele kaarten (en dus rood) van het veld gestuurd.

Oranje Leeuwinnen

Op donderdag staan de duels in Groep B op het programma en de vier landen uit Groep C treden voor het eerst aan op vrijdag. Nederland begint zaterdag om 18.00 uur aan het EK. Het elftal van bondscoach Andries Jonker speelt dan in Luzern tegen Wales. Daarna volgen voor Nederland in Groep D nog wedstrijden tegen Engeland en Frankrijk.