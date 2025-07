Met een zonovergoten Zwitserland als decor bereiden de Oranje Leeuwinnen zich voor op hun eerste wedstrijd van het EK. Eén van de smaakmakers in de groep is de negentienjarige Wieke Kaptein, die een indrukwekkend seizoen bij Chelsea achter de rug heeft. Terwijl het openingsduel tegen Wales steeds dichterbij komt, gunt ze Sportnieuws.nl een kijkje in het kamp van de Leeuwinnen.

De Oranje Leeuwinnen streken dinsdagmiddag neer in het schitterende Spiez, waar het hotel prachtig gelegen is tussen de bergen en uitkijkt over de Thunersee. Ook Kaptein geniet volop van de nieuwe omgeving. "Het is echt een prachtig land. Ik ben opgegroeid tussen de bergen, omdat mijn vader helemaal weg is van Oostenrijk. Ik moet zeggen: Zwitserland is óók heel mooi", zegt Kaptein. "Het meer is supermooi en het hotel is écht goed."

Ontspannen én hard werken

Voor de 19-jarige Tukker wordt dit haar tweede eindtoernooi. Na haar debuut op het WK 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland, waar ze het record van jongste WK-debutant pakte, weet ze als geen ander hoe belangrijk het is om voldoende rust te nemen. "Ik vind ontspanning wel héél belangrijk. Je moet niet de hele tijd 'aan' staan of bijvoorbeeld meteen na een training op je kamer gaan zitten. We hebben nu een hotel waar we eigenlijk altijd lekker naar buiten kunnen om te zwemmen, te gymmen of andere dingen te doen die we zelf fijn vinden. Dat vind ik belangrijk."

De ploeg van Andries Jonker staat bekend om plezier maken, iets wat direct zichtbaar was tijdens de uitzwaaitraining, de send-off van Nike en de eerste training op Zwitserse bodem. "Met de Oranje Leeuwinnen is het altijd ontzettend gezellig om samen in zo’n bubbel te zitten. ’s Avonds kijken we met z’n allen tv, en na de training nemen we vaak met een groepje een duik in het meer. Je bent echt 24/7 samen, maar als je even behoefte hebt aan rust, kun je je altijd terugtrekken op je eigen kamer. Maar eerlijk gezegd denk ik niet dat veel meiden daar last van hebben."

'Daar ga ik wel het beste op'

De Chelsea-speelster geeft toe dat ze af en toe graag een boek leest of een film kijkt, maar de voorkeur blijft uitgaan naar teamactiviteiten. "Ik ga er het beste op als ik met andere mensen ben", vertelt Kaptein, die enthousiast wordt bij het idee van een leuke activiteit. "Raften of surfen lijkt me echt vet", lacht ze, helemaal als camerajournalist Leah Smith haar wijst op de mogelijkheid om midden in het centrum van Thun te surfen. Kaptein grijnst: "Nou, ik zal Andries even lief aankijken."

Familie belangrijker dan prijzen

Kaptein mag zich na dit seizoen een echte prijzenpakker noemen: ze werd kampioen van Engeland, won de League Cup en pakte de FA Cup. Toch zet ze haar familie boven prijzen. "Ik heb echt alles aan hun te danken. Je kan wel prijzen winnen, maar als je geen familie om je heen hebt, met wie moet je het dan gaan vieren?" Wanneer Leah haar vraagt te kiezen tussen familie en haar hond Nala, lacht Kaptein: "Wat is dit? Nee, dit kan écht niet. Hier kan ik niet tussen kiezen."

Familiebezoek in Zwitserland

Voor Kaptein betekent haar familie alles. Haar moeder deelt enthousiast alles op social media en onlangs hield ze het zelf niet droog toen haar 87-jarige oma in Almelo voor het eerst bij een wedstrijd aanwezig was. Ook haar broers maakten tijd vrij om samen met haar toe te leven naar het EK in Zwitserland. "Ik vind het heel mooi dat ze nu ook hier komen. Mijn ouders zijn al in Zuid-Duitsland en komen naar de wedstrijd, mijn broers sluiten straks aan. En andere familie reist ook deze kant op. Familie vind ik héél belangrijk."

EK in Zwitserland

Voor de Oranje Leeuwinnen start het EK in Zwitserland op 5 juli met een wedstrijd tegen Wales. Daarna volgen loodzware wedstrijden met toplanden Engeland (9 juli) en Frankrijk (13 juli). Alleen de eerste twee ploegen hervatten het toernooi in de knockout-fase.

