Het EK vrouwenvoetbal is officieel afgetrapt. In Zwitserland wordt deze maand de nieuwe Europees kampioen gekroond. Bij De Oranjezomer klinkt hoongelach over de eindronde.

Sportmarketeer Chris Woerts kreeg in het programma de vraag of hij naar de openingswedstrijd tussen IJsland en Finland (0-1) had gekeken. Zijn antwoord daarop was nee. Of hij naar de rest van het toernooi gaat kijken, valt te betwijfelen. "Ik kan er niet naar kijken, het is groeiend gras", zei hij met een stalen gezicht, terwijl tafelgasten Rutger Castricum en advocaat Job Knoester om de uitspraak moesten lachen.

Leeuwinnen verdienen even veel als Nederlands elftal

Presentator Johnny de Mol wil vervolgens weten hoe het met het prijzengeld zit, of dat een beetje te vergelijken is met de mannen. "De dames van het Nederlands elftal wel. Die salariëring is gelijkgesteld met de mannen. Zo’n 4000 euro per wedstrijd", weet Woerts. "Maar dat is toch belachelijk veel geld voor een wedstrijd op amateurniveau?", haakt Knoester in. "Het is helemaal geen niveau", reageert Woerts.

De sportmarketeer vertelt vervolgens dat de mannen en vrouwen in Nederland hetzelfde betaald krijgen vanwege "de inclusiviteitsgedachte". Knoester wil wederom weten waarom. "Je kan het toch niet vergelijken met de kwaliteit van het mannenvoetbal", beargumenteert hij.

Verschil in prijzengeld EK's

"Het is ook een heel andere prijsstelling. Vorig jaar had je het EK in Duitsland en daar was het prijzengeld 331 miljoen euro. Als je won kreeg je 1 miljoen euro, een gelijkspelletje vijf ton. En dit toernooi is het prijzengeld 41 miljoen euro. Als je wint krijg je een tonnetje, en als je gelijkspeelt een half tonnetje. Totaal uit verhouding met de mannen. Maar die dametjes willen gelijk behandeld als de mannen. Oh, oh, oh…", verzucht Woerts.

Volgens De Mol is er niks mis mee dat de vrouwen even veel geld willen als de mannen. "Luister", begint Knoester zijn betoog. "Hoeveel gaat er om in het mannenvoetbal? Dan verdien je toch meer", denkt hij. Volgens Woerts bepalen de tv-rechten en voor mannenvoetbal wordt momenteel nog veel meer betaald dan vrouwenvoetbal.

Positieve afsluiter

Toch kon er bij Woerts nog wel iets positiefs vanaf over het EK. "Ik moet wel zeggen: het leeft ontzettend in Zwitserland. Er zijn 600 duizend kaarten verkocht, dat is prima. De stadions zullen ongetwijfeld heel vol zijn."

