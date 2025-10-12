De ene dag is de andere niet, zeker niet bij de familie Kluivert. Vader Patrick miste als bondscoach van Indonesië kwalificatie voor het WK voetbal. Zondag stond zoonlief Justin Kluivert in de basis bij Oranje tegen Finland en lijkt zoonlief wél naar het WK te mogen. Justin had medelijden met zijn vader.

Kluivert junior leeft mee met zijn vader Patrick, die na de nederlaag van 1-0 tegen Irak als bondscoach met Indonesië is uitgeschakeld in de kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar. "Hij heeft er hard voor gestreden, maar het mocht helaas niet zo zijn", vertelde de international van Oranje in de Johan Cruijff ArenA, waar Nederland met 4-0 van Finland won.

'Reacties maar even uit gezet'

Justin Kluivert sprak zijn vader nog niet. "Ik heb hem maar even met rust gelaten nog. Zelf was ik bovendien in voorbereiding met Oranje", zei hij. "Ik had het hem heel erg gegund. Voetbal leeft enorm in Indonesië, ze hebben een enorme fanbase. Dat is leuk als het goed gaat, maar wat minder leuk als het slecht gaat. Ik heb het plaatsen van reacties op sociale media maar even uit gezet."

'Ben ik de missing link?'

Kluivert hoopt volgend jaar zomer eindelijk zijn eerste eindtoernooi als speler van het Nederlands elftal mee te maken. "Ik heb nu negentig minuten gespeeld. Een doelpunt mocht er nog niet van komen, maar het was voor mij een prachtige avond", zei de aanvaller van Bournemouth. Kluivert kreeg de voorkeur boven Tijjani Reijnders, die donderdag tegen Malta nog basisspeler was. "Of ik de 'missing link' ben op het middenveld? Dat moet je aan de bondscoach vragen. Ik vond ons bij vlagen heel goed spelen. Het is lastig om dat een hele wedstrijd vol te houden. We winnen deze week twee keer met 4-0. Daar mogen we trots op zijn."

'Het is een eer'

Kluivert debuteerde in 2018 voor Oranje. Bij de EK's van 2021 en 2024 en bij het WK van 2022 zat hij niet in de selectie. "Ik hoop daar volgend jaar wel deel van uit te maken. We hebben een team met allemaal wereldspelers. Het is een eer om daar bij te horen."