Liverpool-trainer Arne Slot heeft zich uitgesproken over een probleem in zijn team. Daarmee verwacht de Nederlander geen kampioen te kunnen worden in de Premier League. Zelfs een plek in de top 4 is onzeker. "We zijn de enige topploeg die een negatief saldo heeft."

Het gaat om de slechte balans bij spelhervattingen. De titelverdediger in Engeland scoorde zelf dit seizoen slechts drie keer uit een standaardsituatie, maar kreeg liefst elf doelpunten tegen uit spelhervattingen. "Het is frustrerend. Halverwege vorig seizoen hadden we nog geen enkel doelpunt uit een spelhervatting tegen gekregen", vertelde Slot tijdens een persconferentie.

Liverpool begint aan de drukke kerstperiode als nummer 5 op de ranglijst, achter Chelsea dat een beter doelsaldo heeft. "Ik ken het belang van spelhervattingen; dat wordt ook steeds groter. Daarom is deze balans zo frustrerend", vervolgde Slot. "Daarmee eindig je niet in de top 4 en word je zeker geen kampioen."

"We zijn de enige topploeg die een negatief saldo heeft", zei Slot, al staat Manchester City volgens databureau Opta op -1. "Als je dat bedenkt, is het speciaal dat we toch vijfde staan. Maar we weten ook hoe dat komt: omdat we in het creëren van open kansen nummer 1 in de Premier League zijn."

Cody Gakpo

Voor het duel van zaterdag met Wolverhampton is het afwachten of de geblesseerde Cody Gakpo en Conor Bradley weer beschikbaar zijn. Slot zag aanvaller Alexander Isak voor maanden wegvallen na een volgens hem 'roekeloze' overtreding van Micky van de Ven in het duel met Tottenham afgelopen zaterdag.

Mohamed Salah is afwezig. Dat geldt ook voor de geblesseerde Joe Gomez en Wataru Endo en de geschorste Dominik Szoboszlai.

