Peter Bosz heeft gemengde gevoelens over het 1-1 gelijkspel dat PSV woensdagavond behaalde tegen Olympiakos. De trainer van de Eindhovenaren was blij met het punt, maar gaf toe dat zijn ploeg ondermaats presteerde in Griekenland. "Daar zit de frustratie", stelt Bosz.

Bosz beloofde daags voor het Champions League-treffen tussen PSV en Olympiakos 'een spektakelstuk' en 'raadde iedereen aan om de televisie aan te zetten', maar niets was minder waar. "Voor mij was dit geen spektakelstuk omdat het van onze kant te slecht was", concludeert de 61-jarige trainer bij Ziggo Sport. "Zij deden het beter dan wij, mede omdat onze opbouw te kort en te traag was. Ik weet hoe goed wij kunnen spelen, daar zit dan de frustratie."

Impact van wisselspelers

Pas in blessuretijd wist PSV dankzij invallers de nederlaag te voorkomen. Bosz was dan ook te spreken over de impact van zijn wissels. "De tweede helft vond ik ons beter spelen, maar vooral de wisselspelers hebben het verschil gemaakt voor ons: iedereen die erin kwam, heeft het goed gedaan. Het is duidelijk dat een aantal van onze bepalende spelers niet thuisgegeven hebben."

Heksenketel in Griekenland

Uiteraard kwam ook het bekende fenomeen 'de Griekse heksenketel' ter sprake, want volgens Bosz had dat een grote invloed op het spel van zijn ploeg. "Dit is een wedstrijd die ze niet vaak hebben gespeeld, in een erg luidruchtig stadion waar de fans enorm tekeer gaan", zei Bosz, die lachend toegaf lichte oorsuizen te hebben. "Een beetje wel, ja."

"Maar onder dat enorme geluid moet je wel de juiste beslissingen blijven nemen. Deze wedstrijd neem je mee in de rest van je carrière, want die speel je niet vaak. Olympiakos bleef ons constant onder druk zetten. Ze gaven ons weinig tijd om na te denken over de voortzetting. Van tevoren moet je het al zien. Als je dat niet doet, kom je dus in de problemen", gaat Bosz verder.

Weinig euforie in kleedkamer

Hoewel PSV uiteindelijk een belangrijk punt wist te pakken, was er weinig euforie in de kleedkamer na afloop. "Nu weet je dat nog niet, maar ik denk dat het wel een belangrijk punt is. Gezien de loting die we hebben gehad, moeten we punten sprokkelen. Liever hadden we gewonnen, iedereen was stil in de kleedkamer. Ze waren niet euforisch omdat we een punt hebben gepakt. Normaal gesproken ben je wel hartstikke blij, dus dat zegt ook wel genoeg."

