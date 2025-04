Kritische Wesley Sneijder krijgt haatreacties: 'Neem aan dat dit reden is voor ontslag'

Wesley Sneijder was niet zo enthousiast over de twee rake vrije trappen van Arsenal-middenvelder Declan Rice in de Champions League-kwartfinale tegen Real Madrid. De Nederlandse analist en oud-voetballer gaf vooral Real-keeper Thibaut Courtois en de muur de schuld. Wat Rice deed was 'niet zo speciaal' volgens hem. Kijkers van Ziggo Sport gingen los over de oud-international.

De haatreacties schieten als paddestoelen uit de grond op sociale media. De kritische houding ten opzichte van de goals van Rice werd niet gewaardeerd. "Neem aan dat dit reden genoeg is voor ontslag", reageert iemand op de analyse van de voormalig middenvelder, die zelf expert was in het nemen van vrije trappen.

'Wat lul je nou, jeetje'

Maar daar houdt het niet op voor Sneijder. "Wat lul je nou? Jeetje", schrijft iemand. "Zielig zuur papzakje", wordt er naar zijn 'vorm' gewezen en het is volgens een ander 'ongelofelijk dat mensen naar deze onzin luisteren'. Sneijder wordt 'kleine clown' genoemd en hij zou 'stil moeten ziijn en moeten genieten van de herhalingen' als iemand zulke goals maakt.

'Misschien wel de slechtste mening ooit'

Tijdens de Champions League-uitzending van Ziggo Sport kreeg Sneijder bijval van collega-international Giovanni van Bronckhorst. Alhoewel de twee oud-topvoetballers echt wel kijk op de situatie zouden moeten hebben, vinden veel mensen de opmerkelijke conclusie van Sneijder 'misschien wel de slechtste mening ooit in de geschiedenis van alle analisten'.

'Volgende week weer?'

Voor de return van de kwartfinale van de Champions League hopen veel kijkers dat Sneijder dan niet weer aanschuift als analist. "Moeten we hier volgende week ook naar luisteren? Waanzin", baalt een kijker. "En gewoon geld krijgen als je dit soort onzin verkondigt, hè..." Een ander vraagt zich weer af wat 'de functieomschrijving' is bij Ziggo Sport voor de analisten, daarmee openlijk twijfelend aan de kunde van Sneijder.

Bekijk hieronder een greep uit de haatreacties richting Ziggo Sport-analist Wesley Sneijder.

Moeten we hier volgende week ook naar luisteren? Waanzin. — Thijs Stevens (@ThijsStevens25) April 8, 2025

Wat is de functieomschrijving voor analist bij jullie? — Chris󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@ChrisD_13) April 9, 2025

Dit is misschien wel de slechtste take ooit in de geschiedenis van alle analisten — AjaxVV8 (@AjaxVV8) April 8, 2025

Zielig zuur papzakje — Daleafca (@GrintaRosa) April 8, 2025

Wat lul je nou? Jeetje — fid (@fidtay) April 8, 2025