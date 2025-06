Geïrriteerde Wesley Sneijder haalt uit naar Rico Verhoeven: 'Als mens ben ik geen fan van hem'

Wesley Sneijder heeft in de nieuwe podcast Mindset van een Kampioen met Anouk Hoogendijk uitgehaald naar Rico Verhoeven. In het fragment is te horen dat de oud-topvoetballer aangeeft dat hij de vechter 'als mens niks vindt'.

In de podcast lijkt Sneijder de vraag te krijgen of hij andere vechters wil vergelijken met Verhoeven. Daar geeft hij een duidelijk antwoord op. "Ook vooral omdat ik helemaal niks met Rico heb. Voor mij was die keuze snel gemaakt. Je had iedereen naast Rico kunnen zetten, dan had ik die ook genoemd. Als topsporter en als mens. Als mens ben ik geen fan van hem. Het wordt tijd dat hij eens een keer van die troon wordt gestoten."

Presentatrice Anouk Hoogendijk vraagt hem vervolgens of Sneijder wil dat Verhoeven 'een keer op zijn bek gaat'. "Ook dat, maar ik wilde het graag een beetje netjes houden. Ik zit daarop te wachten met smart", bevestigt de oud-topvoetballer die suggestie.

Yolanthe Cabau

Het lijkt erop dat de sneer van Sneijder iets te maken zou kunnen hebben met eerdere geruchten over Verhoeven en Sneijder zijn ex-vrouw Yolanthe Cabau. In 2020 ging de vechter uit elkaar met de moeder van zijn kinderen Jacky Duchenne. Toentertijd werd hij meermaals gespot met Cabau, maar de twee ontkenden altijd een relatie of een escapade met elkaar te hebben.

De geruchten over een mogelijke romance werden helemaal gevoed met een reactie van Duchenne onder een foto van Cabau. Onder een foto van cadeaus die de actrice kreeg, schreef Duchenne: “Staan de bloemen van Rico er ook bij? Die van 800 dollar? Bofkont, ik heb nog nooit een Valentijnscadeau gehad!” Die reactie werd niet veel later weer verwijderd door de ex-vrouw van Verhoeven.

Verhoeven is op dit moment dolgelukkig met zijn verloofde Naomy van Beem. De twee zijn al enkele jaren samen. Verhoeven kan volgende week zaterdag op Glory 100 Sneijder zijn zin geven. The King of Kickboxing neemt het op tegen Artem Vakhitov en daarbij zet de Nederlander zijn titel op het spel. De winnaar wordt of blijft de zwaargewichtkampioen van Glory.