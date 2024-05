'Geleerd van de beste!': Leroy Sané dankt Arjen Robben na doelpunt in halve finale Champions League

Leroy Sané was dinsdagavond trefzeker namens Bayern München tegen Real Madrid in de halve finale van de Champions League. De buitenspeler trok naar binnen en schoot vervolgens hard raak in de korte hoek. "Geleerd van de beste", zei Sané na afloop.

Daarmee doelde de Duitse aanvaller op Arjen Robben, die jarenlang op de rechterflank van Bayern München stond. De Nederlandse oud-aanvaller is een legende in Beieren, mede door zijn doelpunt in de Champions League-finale van 2013. Robben stond erom bekend altijd naar binnen te trekken en met zijn linkerbeen uit te halen.

Robben was dinsdagavond aanwezig in München als analist. Hij omschreef het doelpunt van Sané: "Hij weet precies hoe je het moet doen: hard rennen, simpel naar binnen trekken en in de hoek schieten. Leroy doet het perfect. Het is echt een super doelpunt."

Sané zag de uitspraak op X en reageerde: "Geleerd van de beste."

Halve finales Champions League

Het duel in München eindigde dus in 2-2. Komende woensdag staat de return in Madrid op het programma. Op het spel staat een ticket voor de finale op Wembley.

De andere halve finale gaat tussen Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. De Duitse formatie won in eigen huis met 1-0, komende dinsdag staat de return in de Franse hoofdstad op het programma.