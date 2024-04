Bayern München en Real Madrid zorgen voor spektakel: Vinicius Junior vervult hoofdrol

Real Madrid heeft dinsdagavond op z'n 'Reals' een gelijkspel uit het vuur gesleept op bezoek bij Bayern München. Ondanks dat de thuisploeg voetballend beter was, eindigde het heenduel in de halve finale van de Champions League gelijk: 2-2. Volgende week woensdag staat de return in Madrid op het programma.

Real Madrid staat erom bekend makkelijk te scoren, ondanks dat het niet goed hoeft te spelen. Zo speelt het al enkele seizoenen in de Champions League en ook in de vorige ronde, tegen Manchester City, was dat het geval.

Grote kansen Bayern München

In het eerste kwartier was Bayern München de bovenliggende partij tegen Real Madrid. Waar De Koninklijke vooraf werd gezien als de grootste kanshebber, waren de kansen voor de thuisploeg. Leroy Sané kreeg twee grote kansen en Harry Kane haalde eens van grote afstand uit.

Toch was het Real Madrid dat in de 23e minuut op voorsprong kwam in Duitsland. Vinicius Junior werd weggestoken door een magistrale pass van Toni Kroos en kon zo binnenschuiven. De 38-jarige Manuel Neuer zal zich afvragen of hij niet eerder had moeten uitkomen.

De ommekeer van Bayern München

In de tweede helft moest Bayern München gas geven en daar begon de thuisploeg al vroeg mee. Buitenspeler Leroy Sané ontving de bal op de rechterflank, versnelde met de bal aan de voet en trok naar binnen. De Duitse aanvaller haalde vervolgens uit in de korte hoek: 1-1 in de 53e minuut.

Even later was het wéér raak voor Bayern München. Jamal Musiala werd neergehaald in de zestienmeter van de tegenstander, waarna Harry Kane mocht aanleggen voor de penalty. Een buitenkansje voor de Engelse superspits: 2-1 voor de thuisploeg.

Na de goals werd Bayern alleen maar beter. Real Madrid stond bij vlagen met de rug tegen de muur en was drukker bezig met méér doelpunten voorkomen, dan met de gelijkmaker produceren. Toch was het wéér Real Madrid dat tegen de verhoudingen scoorde. Rodrygo versierde een penalty in de 83e minuut en Vinicius ging achter de bal staan: 2-2. Kim Min-Jae kwam weg met geel.

Uiteindelijk bleef het bij 2-2, waar Bayern München misschien wel meer had verdiend. Matthijs de Ligt bekeek de wedstrijd overigens vanaf de tribune. Net als oud-voetballer Arjen Robben, die aanwezig was als analist.

Andere halve finale

De andere halve finale van de Champions League gaat tussen Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain. Woensdag staat daar de heenwedstrijd op het programma, volgende week dinsdag is de return. Volgende week woensdag staat de tweede wedstrijd van de kraker tussen Real Madrid en Bayern München op het programma.

De finale van de Champions League wordt op zaterdag 1 juni (om 21:00 uur) gespeeld op Wembley.

Eerbetoon Franz Beckenbauer

Voorafgaand aan het duel hadden de fans van Bayern München een prachtig eerbetoon in petto aan Franz Beckenbauer. Der Kaiser overleed in januari van dit jaar