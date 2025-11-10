Guus Til vertolkt de ene na de andere week een heldenrol bij PSV. Hij staat al jaren bekend als uitstekende Eredivisie-middenvelder, maar de afgelopen weken laat hij zich ook gelden als gelegenheidsspits in absolute topwedstrijden zoals tegen Feyenoord en Napoli. Het hoogtepunt kwam afgelopen weekend tegen AZ, toen hij een hattrick maakte. Oud-topspits Danny Koevermans vindt het echter te opportunistisch om hem nu bij Oranje te halen.

Til heeft dit seizoen in de Eredivisie al acht keer gescoord, waarvan zes sinds hij als spits wordt ingezet. Voor Koevermans is dit echter geen grote verrassing. "Ik had wel verwacht dat Til dit niveau over een langere periode kon aantikken, want hij is gewoon een héél goede speler. De manier waarop hij nu de spitspositie voor PSV invult, is hem op het lijf geschreven. We weten allemaal dat hij zijn doelpunten maakt als hij in scoringspositie komt en al helemaal als hij in een uitstekende ploeg speelt. Dus nee, het verbaast me niet", stelt Koevermans in gesprek met Sportnieuws.nl.

'De één zijn brood is de ander zijn dood'

Voor de 'echte nummer één spits', zoals Ricardo Pepi wordt genoemd door trainer Peter Bosz, zijn de druiven momenteel behoorlijk zuur. "Iedereen weet dat het de bedoeling was dat hij eigenlijk in de punt zou staan, maar dan zie je ineens dat de één zijn dood de ander zijn brood is. Op dit moment verdient Til het gewoon om er te staan, omdat dit recept geweldig uitpakt. Het is héél zuur voor Pepi, maar hij moet wachten tot het tandem Saibari-Til gaat stoppen. Ik begrijp wel dat Peter Bosz dit laat staan."

Opmerkelijke situatie kan zomaar ontstaan

Over een aantal weken kan er zomaar een opmerkelijke situatie ontstaan als de Amerikaan wél de voorkeur geniet in de spits. Dan zou de huidige clubtopscorer zomaar op de bank kunnen belanden door de moordende concurrentie op zijn eigen positie met Ismael Saibari en Paul Wanner. "Dat zou zomaar kunnen, maar dat hoort ook bij een topclub. Ik zou het niet vreemd vinden als er na de interlandbreak meer gerouleerd gaat worden, zo werkt het tegenwoordig met het drukke schema in de top. Maar als spelers zó goed renderen, vind ik het onzinnig om het uit elkaar te halen."

"Dat maakt het ook lastig voor Bosz, want Pepi is Amerikaans international en wil naar het WK. Hij heeft van tevoren natuurlijk ook gedacht dat hij de eerste spits zou worden en dan gebeurt dit ineens. Ik vond het ook goed van Bosz dat hij Til na één mindere wedstrijd tegen Olympiakos ook niet direct eruit haalde. Mocht hij dadelijk vijf weken niet scoren, dan is het natuurlijk anders. Maar nu zou het raar zijn om Saibari-Til bij elkaar weg te halen", gaat Koevermans verder.

Til in Oranje?

"Dat zie ik op dit moment nog niet gebeuren", reageert Koevermans op de vraag of de PSV’er ook een optie voor de schaars bezette spitspositie bij Oranje zou zijn. "Dat is het opportunisme in Nederland. Hij doet het natuurlijk fantastisch in het systeem van PSV en met deze spelers om zich heen, maar het is typisch ons land dat we hem dan gelijk opperen als optie voor Koeman..."

Volgens de oud-spits rendeert Til juist zo goed door de vele zwervende spelers om hem heen. "Het is geen type zoals ik was, dan hadden Goes en Penetra het een stuk makkelijker gehad. Ik was een échte targetman zoals Wout Weghorst. Maar voor tegenstanders is het juist vervelend dat al die aanvallers en middenvelders van PSV zo dynamisch zijn. Bij PSV doet hij het fantastisch, maar om nu Oranje te roepen... Dat vind ik iets te ver gaan", besluit Koevermans.

