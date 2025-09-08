Erling Haaland is naar verwachting dinsdag gewoon fit om in actie te komen tijdens het WK-kwalificatieduel tussen Noorwegen en Moldavië. De speler van Manchester City liep zondag een wond onder zijn lip op nadat hij in botsing met de bagagedeur van de teambus was gekomen.

Het incident vond plaats tijdens de voorbereiding op het WK-kwalificatieduel tussen Noorwegen en Moldavië. Haaland is een van de sterspelers van zijn thuisland Noorwegen, maar hij raakte licht geblesseerd tijdens het instappen van de spelersbus. De spits liep tegen de deur aan toen hij uit wilde stappen bij het hotel en hield daar een bloedende mond aan over. Haaland had in het hotel aangekomen zelfs verzorging nodig.

Litteken

Haaland kreeg drie hechtingen in zijn lip en lijkt zelfs een litteken over te houden aan zijn aanvaring met de bagagedeur van de bus. Op zijn Instagram plaatste de Noorse spits een selfie met daarbij de tekst: 'Zojuist een klap gehad van de busdeur, drie hechtingen in mijn lip.' Sommige fans dachten dat hij een klap had gekregen van een teamgenoot en Haaland besloot het spel mee te spelen. 'Alleen foute antwoorden', zette hij in zijn story en vervolgens bevestigde hij met een lachende emoji dat het om landgenoot Martin Odegaard ging.

'Niets om zorgen over te maken'

"We mogen blij zijn dat het zo is afgelopen, het had ook flink mis kunnen gaan", zei bondscoach Stale Solbakken tegen de Noorse omroep NRK. "Hij heeft een paar hechtingen gekregen, het bloeden is gestopt, en volgens mij is hij zelfs nog langs de tandarts geweest. Maar er is niets om ons zorgen over te maken richting de wedstrijd."

Manchester City

Bij Manchester City is Haaland dit seizoen sterk gestart. De Noorse spits maakte in de eerste drie wedstrijden van het nieuwe Premier League-seizoen al drie doelpunten (één tegen Brighton & Hove Albion, twee tegen Wolverhampton Wanderers). City verloor echter wel al twee keer en staat daarmee dertiende in de Premier League. In totaal speelde Haaland voor Noorwegen 43 interlands en in die wedstrijden maakte hij 42 doelpunten.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.