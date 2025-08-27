Topvoetballer Erling Haaland heeft een drastisch besluit genomen bij de nationale ploeg van Noorwegen. Dat werd dinsdag aangekondigd op Instagram. "Een nieuw hoofdstuk."

De spits van Manchester City zal bij het nationale team van Noorwegen met een andere naam op zijn shirt gaan spelen. Dat meldt Unisportstore, de verkoper van de tenues van de ploeg, via Instagram.

"Een nieuw hoofdstuk voor Noorwegen. Vanaf de komende interlands zal Erling met zijn volledige achternaam op zijn shirt van het nationale team spelen." Het aangepaste tenue is inmiddels al beschikbaar in de winkels.

Achternaam

De topvoetballer zal vanaf nu met 'Braut Haaland' op zijn shirt spelen tijdens interlands. Het is niet de eerste keer dat de aanvaller zijn naam aanpast. Officieel heeft hij de familienaam Håland van zijn vader Alfie gekregen, die ook profvoetballer was en bij Leeds United in de Premier League speelde.

Vanwege zijn internationale carrière besloot Haaland de spellingswijze aan te passen. Dat deed hij ook met het oog op sponsordeals en marketingstrategiën.

Noorse bondscoach Ståle Solbakken was verrast door de aanpassing, zo liet hij weten aan het Spaanse medium Marca. "Maar het is zijn naam, dus hij mag beslissen. Ik wist het nog niet tot nu."

Interlandperiode

Haaland zal het shirt van Noorwegen volgende week weer dragen, met dus zijn volledige naam achterop. Donderdag 4 september speelt de nationale ploeg een vriendschappelijk interland tegen Finland. Dinsdag 9 september speelt het team in de WK-kwalificatie tegen Moldavië.

Manchester City

Het is niet bekend of Haaland de verandering ook gaat doorvoeren in clubverband bij Manchester City. Voordat de interlandperiode begint speelt Haaland nog een uitwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion in de Premier League.

