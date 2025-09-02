Ezechiel Banzuzi zit komende interlandperiode niet bij de selectie van Jong Oranje wegens een vervelende blessure. De middenvelder van RB Leipzig heeft zijn middenhandsbeentje in zijn rechterhand gebroken.

Volgens de Duitse club hoeft Banzuzi niet geopereerd te worden. Israël is de eerste tegenstander van Jong Oranje richting de Europese eindronde. Noorwegen, Bosnië en Herzegovina en Slovenië zijn de andere teams in de poule. De KNVB laat geen publiek toe bij het duel met Israël in Venlo. "In overleg met de autoriteiten is er vanwege veiligheidsredenen rondom deze wedstrijd besloten om deze zonder publiek af te werken", meldde de voetbalbond vorige week.

De vervangers van Banzuzi en Jayden Addai zijn al bekend. Tygo Land en Jaden Slory zijn opgeroepen voor Jong Oranje en maken allebei hun debuut in de selectie. In de originele selectie van bondscoach Michael Reiziger zaten al twaalf debutanten, waarvan Addai er één was.

Zestien miljoen euro

De 20-jarige Banzuzi maakte deze zomer voor zestien miljoen euro de overstap naar RB Leipzig. De Duitse topclub nam hem over van het Belgische OH Leuven. Banzuzi is vooralsnog invaller bij Leipzig, maar kwam al wel tot scoren in de DFB Pokal.

Debutanten bij Jong Oranje

Alle debutanten zijn: Don-Angelo Konadu (Ajax), Dave Kwakman (AZ), Elijah Dijkstra (AZ), Kees Smit (AZ), Ro-Zangelo Daal (AZ), Jayden Addai (Como 1907, vervangen door Slory van Feyenoord), Thijmen Blokzijl (FC Groningen), Jorg Schreuders (FC Groningen), Mats Rots (FC Twente), Tom de Graaff (PEC Zwolle), Joshua Vertrouwd (Rayo Vallecano) en Marvin Young (Sparta Rotterdam).

Rome-Jayden Owusu-Oduro (AZ), Wouter Goes (AZ), Antoni Milambo (Brentford), Gjivai Zechiël (FC Utrecht) en Ruben van Bommel (PSV) zijn de gevestigde namen in de selectie. AZ is met zes spelers de hofleverancier van Jong Oranje.