AZ gaat voor de zevende keer op rij Europees spelen, net als vorig jaar doen ze dat in de Conference League. Het spel van AZ en de concurrentie in de Europese competitie maken dat de Alkmaarders een grote kans maken om geschiedenis te schrijven. Wat Feyenoord eerder in de competitie niet lukte, kan een imponerend AZ wellicht wel waarmaken; de Conference League winnen.

Op de avond dat de Alkmaarders hun recordaankoop vastlegden en direct aan het publiek presenteerde, hebben zij zich officieel geplaatst voor de Conference League. Een competitie waarin AZ een favorietenrol voor de winst heeft. De ploeg heeft talentvolle spelers rondlopen, die elkaar blindelings kunnen vinden.

Gezonde concurrentie

Daarbij is de spitsenpositie, dé plek waar heel Europa nog voor op de markt is, goed gevuld en houdt de concurrentie beide spitsen intens scherp. Troy Parrott scoorde aan de lopende band, maar tijdens zijn afwezigheid laat Mexx Meerdink zich ook gewoon zien. Die gezonde concurrentie gaat AZ de nodige goals opleveren, ook in Europa.

Het competitieveld is minder sterk dan in eerdere jaren. Waar er ieder jaar per ongeluk een gevallen grootheid deelnam, is dat nu niet het geval. Teams uit de top-5-landen zijn nu niet van het kaliber van Chelsea, maar Crystal Palace. Dat is een immens verschil.

Daarbij is het team beter in vorm dan de vorige seizoenen en oogt het stabieler. In de Eredivisie verkeek AZ zich op Volendam, dat moet gezegd worden. De domper in Finland leek even een probleempje te zijn, maar bleek al gauw één uitglijder in Europa.

Coëffciënten

Mocht AZ de goede vorm voortzetten, zijn er maar weinig ploegen in het schema die hen het écht moeilijk kunnen maken op papier. Als AZ de belofte waar maakt, dan gaan zij dit jaar voorop in de coëfficiëntenpolonaise. Een cruciale polonaise voor het Nederlands voetbal: daarmee kan zomaar het tweede directe Champions League-ticket behouden blijven.

Boost in aanzien Nederlands voetbal

Het is 'maar' de Conference League, maar voor AZ en het Nederlandse voetbal zou het een enorme boost in aanzien zijn als er eindelijk weer eens een Europese prijs gepakt gaat worden. Feyenoord was jaren geleden dichtbij, maar strandde tegen AS Roma. AZ kwam ook al eens tot de halve finale, dus zal hongerig zijn om dit keer wél te slagen.

