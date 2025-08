Waar PEC Zwolle vorig jaar tiende werd, staat de club nu aan de rand van de afgrond. De leiding liet alle sterkhouders en de staf vertrekken, er kwamen nauwelijks versterkingen en de voorbereiding verliep beroerd. Met interne onrust en een uitgeklede selectie lijkt degradatie onafwendbaar. Voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink fileert de pijnlijke situatie.

De voorbereiding op het nieuwe seizoen heeft de twijfels alleen maar vergroot bij PEC Zwolle. Na de start met een 2-1 zege op Dundee zakten de prestaties als een kaartenhuis in elkaar. Met verliespartijen tegen Kaizer Chiefs en Portsmouth, een smalle zege op amateurclub TEC en vooral de ontluisterende 5-0 oorwassing tegen Rayo Vallecano, is het vertrouwen bij spelers en supporters tot onder het nulpunt gedaald. Het voetbal oogt inspiratieloos en de kwetsbaarheid van het elftal wordt elk duel pijnlijk blootgelegd.

Interne chaos en bestuurlijke problemen

Alsof de sportieve malaise nog niet ernstig genoeg is, heerst er ook bestuurlijke onrust binnen de club. De invloed van de harde kern reikt ver: chantage en bedreigingen zijn aan de orde van de dag. Dit ondermijnt het gezag van het bestuur en zorgt voor een uiterst onstabiele situatie buiten het veld. In zo’n klimaat is het haast onmogelijk om sportieve vooruitgang te boeken, laat staan vertrouwen te kweken binnen de groep.

Selectie ronduit alarmerend

Wat de selectie betreft is het beeld ronduit alarmerend. Vrijwel alle dragende krachten vertrokken met Younes Namli, Anouar El Azzouzi, Davy van den Berg, Dylan Vente en Filip Krastev en daarnaast werd nauwelijks geïnvesteerd in adequate vervangers. De aanstormende Henry van der Vegt, een trainer die zijn sporen nog moet verdienen op het hoogste niveau, krijgt slechts twee nieuwe spelers tot zijn beschikking: Thijs Oosting, die bij FC Groningen nauwelijks kansen kreeg, en Koen Kostons, die alleen ervaring heeft op het tweede niveau. Beide namen zijn op zijn minst vraagtekens en lijken geenszins klaar om de kar te trekken in de Eredivisie.

Pijnlijke optelsom

De optelsom is pijnlijk duidelijk: PEC Zwolle is op sportief en bestuurlijk vlak volledig uit balans en absoluut niet klaar voor de strijd om handhaving in de Eredivisie. Zonder directe en kwalitatief sterke versterkingen, tenminste vier zijn noodzakelijk en daarbij moeten ze direct kunnen aanhaken, hangt er een groot, donker degradatiespook boven het MAC3PARK Stadion. De club zal snel orde op zaken moeten stellen, want anders lijkt het onvermijdelijk dat PEC Zwolle komend seizoen rechtstreekse degradatiekandidaat wordt.

