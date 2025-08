Langzaam maar zeker wordt Telstar-doelman Ronald Koeman Jr. niet langer alleen gezien als 'de zoon van' wanneer hij het veld opstapt. Ondanks het gewicht van zijn beroemde achternaam werkt hij geduldig aan zijn eigen keeperscarrière, met zijn aanstaande Eredivisiedebuut als stip op de horizon. "Hij had me misschien bij Barça kunnen plaatsen vroeger, maar zo is hij niet", vertelt Koeman Jr. aan Sportnieuws.nl.

Jarenlang keepte de dertigjarige doelman vooral bij clubs aan de onderkant van de Keuken Kampioen Divisie. Telkens weer kreeg hij het stempel 'de zoon van bondscoach Ronald Koeman' opgeplakt, maar dankzij de promotie met Telstar is dat nu beduidend minder. "Mensen zullen altijd wijzen op mijn vader, maar zo ben ik eenmaal geboren. Maar ik vind het wel leuk dat mensen mij nu wat meer herkennen als de keeper die de play-offs heeft gewonnen", zegt Koeman Jr. zichtbaar trots.

Géén privileges in huize Koeman

Hoewel zijn vader vriend en vijand kent in de wereldtop bleef Koeman Jr. verstoken van privilege. “Mijn vader heeft zich daar altijd van afgehouden. Die zei altijd dat ik het gewoon zelf moest doen. Hij had me misschien bij Barça kunnen plaatsen vroeger, maar zo is hij niet. En zo is hij ook niet opgevoed door mijn opa. Als je goed genoeg bent, dan kan je het zelf verdienen", licht Koeman Jr. toe.

"Af en toe zei mijn moeder weleens tegen hem van: regel nou eens wat, joh. Maar zo is hij niet. Hij doet gewoon precies hoe hij is opgevoed. En dat snap ik ook wel. Hij is soms wel hard, maar dat is ook goed. Hij kan ook elke keer zeggen dat het goed is, terwijl het niet goed was. Daar heb je ook niks aan", zegt Koeman Jr, die zichzelf ook wel herkend in de hardheid van zijn vader. "Ik ben ook wel een harde vader. Best wel streng, maar ook wel lief hoor", voegt hij met een grijns toe.

Oproep voor Oranje?

Vorig seizoen liet Koeman Jr. zich in een viral ESPN-interview ontvallen dat het tijd werd dat zijn vader hem eens zou selecteren voor het nationale team. Hij blikt er lachend op terug. “Haha, daar heb ik vorig jaar natuurlijk wel wat over gezegd… Het was eigenlijk gewoon als geintje bedoeld met Hans Kraaij, maar als ik ooit een keer opgeroepen wil worden, dan is het misschien wel dit jaar”, sluit hij vol vertrouwen af.

Dit is deel één van het verhaal van Ronald Koeman Jr., die uitgebreid met Sportnieuws.nl sprak over onder meer fit blijven in de zomerstop en zijn Eredivisiedebuut.

