Erben Wennemars heeft enorm genoten van de speciale actie die Ajax voor Abelhak Nouri hield in de thuiswedstrijd tegen Excelsior zaterdag (1-2 verlies). De talentvolle middenvelder werd in 2017 op het veld getroffen door een hartstilstand en Ajax vroeg in de 34e minuut aandacht voor zijn foundation. Hartverwamend, aldus Wennemars, die ook nog een mooi item bij zich heeft.

"Dan hebben we nog de hartjes voor Appie Nouri", zo begint Wennemars aan zijn lofzang. "Zaterdag was de wedstrijd Ajax-Excelsior. Ze verloren met 2-1, maar in de 34e minuut.. Je kunt van alles zeggen over Ajax, maar ze hebben ook heel veel goede dingen. Ze hebben fantastische campagnes en ze gebruiken voetbal echt om dingen aan de kaak te stellen", zo looft de oud-schaatser Ajax in RTL Tonight.

Wennemars legt uit waarom Ajax aandacht vroeg voor de Nouri foundation en wat dat goede doel wil bereiken. "Nouri is natuurlijk een jongen van de club. In de 34e minuut werd er echt geklapt voor hem. De wedstrijd stond in het teken van Nouri, want ze wilden aandacht hebben voor zijn foundation. Ze wilden geld ophalen voor de AED’s. Dat overal waar jongeren sporten AED’s hangen. De stichting van Appie gaat zich daarvoor inzetten. Een fantastisch gebaar."

Uniek veilingitem

Wennemars heeft zelfs iets moois meegebracht. De oud-topschaatser heeft een shirt van Kenneth Taylor uit de wedstrijd tegen Excelsior mee, waar op geboden kan worden bij een veiling. De opbrengst gaat naar de Nouri foundation. “Ik vind het wel echt gaaf hoor. In het nummer staat Nouri afgebeeld. Een uniek shirt waar je nu op kunt bieden. Ga naar Ajax/nl/34nouri. Als je wil dat kinderen nooit meer overkomen wat Nouri is overkomen, ga dan op dit shirt bieden.”

Alle Ajax-spelers droegen zaterdag een shirt met in het rugnummer de beeltenis van Nouri verwerkt. In de 34e minuut klonk er dus applaus om aandacht te vragen voor diens foundation. Abderrahim Nouri, de broer van Abdelhak, is zelf erg blij met het shirt en de aandacht die Ajax aan zijn broertje blijft schenken. "Ik vind het shirt heel mooi. Bij het winnen van de 34e landstitel had Ajax ook een speciaal shirt, maar deze vind ik ook heel bijzonder. Het shirt gaat zeker mee naar huis. Tot op de dag van vandaag verbindt hij mensen. We zijn acht jaar verder en nog altijd krijgen we mensen over de vloer", vertelt Abderrahim Nouri over zijn broertje voor het duel met Excelsior tegenover ESPN.

