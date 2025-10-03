Ajax kan zaterdag op bezoek bij Sparta eindelijk weer rekenen op Wout Weghorst. De spits zat met rugklachten aan de kant en miste daardoor onder meer de Eredivisie-topper tegen PSV, het duel met NAC Breda en de pijnlijke Champions League-nederlaag bij Olympique Marseille. Nu sluit hij weer aan bij de selectie. Goed nieuws voor trainer John Heitinga, al gaat dat gepaard met twee flinke tegenvallers.

Weghorst begon sterk aan het seizoen met drie doelpunten in de eerste drie speelronden. Zijn absentie dwong Heitinga daarna tot improviseren. Tegen PSV verscheen aanwinst Kasper Dolberg aan de aftrap, maar de Deen moest al vroeg geblesseerd naar de kant. Na rust nam Oscar Gloukh verrassend de spitspositie over en zorgde meteen voor de gelijkmaker.

In het duel met NAC kreeg vervolgens de jonge Don-Angelo Konadu een basisplaats, terwijl in Marseille Gloukh opnieuw als 'valse negen' fungeerde. Maar zoals het wonder boven wonder goed afliep in Eindhoven, zo dramatisch eindigde het in Marseille. Juist daarom komt de rentree van Weghorst nu op een welkom moment.

Heitinga moet blijven puzzelen aan zijn elftal

Voor Dolberg komt de wedstrijd in Rotterdam nog te vroeg. De spits, die eind augustus werd gehaald om de concurrentie in de aanval op te voeren, sukkelt nog altijd met een buikspierblessure - die hij opliep tegen PSV. Daardoor is Weghorst voorlopig de enige ervaren spits die Heitinga kan opstellen.

Naast Dolberg kreeg Ajax deze week nog meer slecht nieuws te verwerken. Youri Regeer en Owen Wijndal vielen in Marseille geblesseerd uit en zijn voorlopig niet inzetbaar. Voor Wijndal is dat extra pijnlijk, want hij speelde de laatste weken al niet overtuigend. Daardoor lijkt zijn vervanger Youri Baas de komende tijd de linksbackpositie in te nemen, al zou ook Jorthi Mokio een optie kunnen zijn, omdat Baas zijn voetballende kwaliteiten hard nodig zijn in het centrum. Een kleine meevaller is wel dat James McConnell na knieklachten weer inzetbaar is.

Ajax op zoek naar eerherstel tegen Sparta

Zaterdag wacht om 16.30 uur het duel op Het Kasteel tegen Sparta, de ploeg van oud Ajax-trainer Maurice Steijn. Voor de Amsterdammers een kans om de nare smaak van de 4-0 oorwassing in Frankrijk weg te spoelen, en voor Weghorst een mogelijkheid om zijn rentree extra glans te geven met een goal.

Alsof dat nog niet genoeg was, kreeg de spits vrijdag ook een belletje van Ronald Koeman. Weghorst is opgenomen in de selectie van Oranje voor de komende WK-kwalificatieduels tegen Malta (9 oktober) en Finland (12 oktober). Daarmee is hij de enige Ajacied in de selectie. Een mooie beloning voor de 33-jarige spits, die ondanks zijn blessure van de partij is bij het Nederlands elftal.

