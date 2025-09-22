De eerste topper van het seizoen tussen PSV en Ajax eindigde zondag in 2-2. Een extra klap voor PSV was de ernstige blessure die aanvaller Ruben van Bommel opliep. Olympisch hockeykampioenen Naomi van As en Kim Lammers zijn zichtbaar aangedaan door het moment, zo blijkt tijdens de podcast die ze opnemen voor Sportnieuws.nl.

“We moeten het ook even hebben over PSV - Ajax. Het moment van de wedstrijd…”, begint Van As. “Het waren niet de doelpunten…” Lammers weet direct waar ze op doelt: “Mijn maag draaide om.”

“Wij hebben het natuurlijk over Van Bommel”, legt Lammers uit. Van As vult aan: “We kunnen eigenlijk wel zeggen dat hij zijn kruisband heeft afgescheurd. Dat denken wij in ieder geval.” Maandagmiddag liet PSV weten dat het inderdaad gaat om een zware knieblessure en dat de 21-jarige aanvaller waarschijnlijk de rest van het seizoen niet meer in actie komt.

'Ik voelde het helemaal in mijn maag'

De beelden lieten diepe indruk achter. Lammers: “Ik voelde het helemaal in mijn maag. Zo naar. En die beelden bleven ook maar terugkomen.” Voor Van As en Lammers is het extra confronterend, omdat de twee voormalig tophockeysters ervaringsdeskundigen zijn.

"Wij hebben allebei twee keer onze kruisband afgescheurd", vertelt Van As. "Altijd als wij zoiets zien in welke sport dan ook, de vorige keer bij Laura Nunnink van Den Bosch, dan appen wij elkaar meteen: kruisbandje, denk ik…”

Mooie ontwikkeling

“Niet de gezelligste berichten die wij elkaar sturen”, lacht Van As wrang. Lammers heeft vooral medelijden met de jonge PSV’er: “Zijn ontwikkeling was zo mooi om te zien. Hij is fysiek ineens zo sterk geworden. Hij maakt de stap van AZ naar PSV en laat zich meteen zien aan die linkerkant. En dan gebeurt dit…”

Ook de beelden van zijn familie raakten hen. Lammers: “Zag je dat shot van Mark van Bommel en Bert van Marwijk?" Van As: "Dan zit je daar als vader én grootvader… zo zuur.”

“Je bent zo lang uit de roulatie. En zelfs als je terugkomt, is het nooit een garantie dat je weer op hetzelfde niveau haalt”, zichtbaar onder de indruk sluit Van As het onderwerp af.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen en vriendinnen Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend. Deze week schoof oud-hockeyster Kim Lammers aan als vervanger van Hoog. Samen met Van As bespreken ze onder meer het WK atletiek, de zege van Max Verstappen en de pijnlijke blessure van PSV’er Ruben van Bommel. Beluister via je favoriete podcastapp of hieronder: