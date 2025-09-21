PSV en Ajax trakteerden de supporters op een vermakelijk duel, maar deden dat op de verkeerde manier. Het zijn de topploegen uit Nederland, maar goed voetbal hebben ze niet laten zien. Als dat wél zo is, dan zegt dat meer over het niveau in de Eredivisie dan over het niveau van de afgelopen wedstrijd.

PSV en Ajax hoopten allebei terug te slaan na een domper in Europa maar gingen allebei een aantal keer hopeloos de fout in. Mika Godts, die tegen PEC nog in opspraak kwam wegens zijn manier van juichen, miste weer twee gigantische kansen. Dat deed hij ook al tegen Inter, wat zijn maniertjes al helemaal ongerechtvaardigd maakt.

Ruben van Bommel

Aan de kant van PSV zijn de hoofdpijndossiers ook nog lang niet weg. Het middenveld had bij vlagen geen idee wat te doen met het wisselende spel van Ajax. Vrijwel alle kansen en doelpunten kwamen voort uit stom balverlies, dat eindigde met een schot op goal aan de andere kant van het veld.

Fouten leiden tot doelpunten

Waren beide ploegen scherper in de afwerking geweest, was het een doelpuntenfestijn geworden. PSV kon Ajax al veel eerder over de knie leggen, maar liet dat pijnlijk na. Daarom is het extra zonde dat Ruben van Bommel er waarschijnlijk lang uit ligt, hij was gevaarlijk voor PSV.

In de top van de Eredivisie verwacht je ook een bepaalde discipline, maar die was afwezig op cruciale momenten. Heitinga lovend was over de inzet van zijn spelers. Maar door gebrek aan kwaliteit kon dat niet de hele wedstrijd behouden worden. Ismael Saibari en Yarek Gasiorowski konden scoren, omdat Kenneth Taylor en Kian Fitz-Jim hun man lieten lopen. Daar schuilt een bepaald gemakzucht in.

Niveau in Nederland

Deze wedstrijd, één van de grootste in Nederland tussen de nummer 1 en 2 van vorig jaar, had het niveau van de competitie weer omhoog kunnen stuwen. Het had een voorbeeld kunnen zijn van hoe een duel moet zijn. Zoals dat in het buitenland wel is. De conclusie aan het einde van deze wedstrijd is dat dit niet is gebeurd. Normaal is de topper vermakelijk vanwege goed voetbal. Maar zoals Bosz bevestigde: deze wedstrijd was vooral vermakelijk door alle fouten die werden gemaakt.

Alles over de VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.