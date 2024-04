Ongeloof over debacle met Alex Kroes bij Ajax: 'Is hij dan vooral absurd naïef of stuitend dom?'

Het bizarre nieuws dat Ajax alweer afscheid gaat nemen van algemeen directeur Alex Kroes zorgt dinsdagmorgen uiteraard voor nogal wat ophef. De oud-jeugdspeler zou aandelen in Ajax hebben gekocht op het moment dat hij al wist dat hij de nieuwe directeur zou worden. En zo is het zoveelste pijnlijke hoofdstuk in het dramatische seizoen van de Amsterdammers afgetrapt.

Voetbalverslaggevers én beurskenners reageren vrij massaal vol ongeloof. "Je verzint het allemaal niet", schrijft Sjoerd Mossou van het AD. "Bestuurlijke chaos bereikt nieuw dieptepunt, of hoogtepunt (afhankelijk van de interpretatie): Ajax schorst bestuursvoorzitter Alex Kroes", laat PSV-watcher Rik Elfrink van het ED weten. Bekijk hieronder een overzicht van de eerste reacties.

Willem Vissers (Volkskrant)

Ajax passeert de fantasie links en rechts. Alex Kroes weg. — Willem Vissers (@vkwillemvissers) April 2, 2024

Michel Abbink (VI)

Ajax bleef ongeslagen in het tijdperk-Kroes. — Michel Abbink (@sportzeloot) April 2, 2024

Freek Jansen (VI)

Bart Vlietstra (Santos)

Hopelijk heeft iemand van die duizend mediamensen die bij Ajax werken ook een cameraatje laten meelopen op de directieburelen? Al zou Netflix de footage vermoedelijk afkeuren als ‘te ongeloofwaardig’. — Bart Vlietstra (@BVlietstra) April 2, 2024

Thijs Zeeman (RTL)

Maar even voor mij hè. #Kroes koopt aandelen #Ajax in de wetenschap dat hij daar directeur wordt. Met voorkennis dus. Maar dat is toch een aankoop dat vroeg of laat duidelijk zou worden? Is ie dan vooral absurd naïef geweest of stuitend dom? Weet niet wat ik erger vind eigenlijk. — Thijs Zeeman (@ThijsZeeman) April 2, 2024

Aäron Loupatty (BNR)

Fun fact: als Alex Kroes zijn aandelen #Ajax niet heeft verkocht, dan heeft hij op zijn pakket aandelen nu ruim 16.000 euro verlies geleden. Totale inkoopwaarde was ruim 186.000 euro, nu nog 170.00 euro.https://t.co/bRniSZLMkQ pic.twitter.com/zqdOteLKPl — Aäron Loupatty (@aaron_loupatty) April 2, 2024

Edwin Struis (Helden)

Het is dat het 2 april is ipv 1: Alex Kroes die een week voor zijn benoeming 17.000 Ajax-aandelen koopt en denkt daarmee weg te komen #kroesoutofcontrol #ajax — Edwin Struis (@struisvanhuis) April 2, 2024

Mark Lievisse Adriaanse (NRC)

Waarom zou je voor 180.000 euro aan aandelen Ajax kopen? Zelfs als het lukt om sportief succesvol te worden en de koers te laten stijgen duurt het vermoedelijk jaren voordat je echt flinke winst maakt (nog los van de kwetsbaarheid en handel met voorkennis natuurlijk). #Kroes pic.twitter.com/NbuMqNMVCi — Mark Lievisse Adriaanse/@markla94.bsky.social (@Markla94) April 2, 2024

Geschorste Alex Kroes gaat besluit Ajax aanvechten: 'Kan me hier niet bij neerleggen' Alex Kroes gaat de beslissing van Ajax om hem te schorsen aanvechten. De club maakte dinsdag bekend dat de algemeen directeur per direct geschorst wordt vanwege aanwijzingen dat hij heeft gehandeld met voorkennis. Kroes gaat de beslissing aanvechten bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten).

Dramatisch seizoen

Buiten het veld is het dus een puinhoop bij Ajax, maar ook binnen de lijnen lijkt het dit seizoen nergens op. Technisch directeur Sven Mislintat mocht in de zomer met miljoenen smijten, maar haalde vooral middelmatige spelers. De Amsterdammers liggen dan ook al uit Europa, werden in de beker uitgeschakeld door de amateurs van Hercules en kunnen al maanden voor het einde van het seizoen geen landskampioen meer worden.

Kroes werd gezien als de man die Ajax weer uit de puinhopen zou moeten doen opstaan. Die hoop is nu ook vervlogen.