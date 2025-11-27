Feyenoord moet het donderdagavond in de Europa League tegen Celtic doen zonder een deel van de supporters. Het fanatieke vak achter een van de doelen is leeg na een straf die werd opgelegd door de UEFA. Des te vreemder was het vuurwerk dat ineens opdoemde in De Kuip.

De vorige thuiswedstrijd in de Europa League misdroeg de aanhang van Feyenoord zich in de ogen van de Europese voetbalbond. Er was vuurwerk te zien bij de opkomst en daar is de UEFA streng op. Omdat de Rotterdammers nog een voorwaardelijke straf hadden staan, werd besloten om een deel van het stadion tegen Celtic dicht te gooien.

Vuurwerk in de lucht

Dus miste een deel van de aanhang van Feyenoord de openingstreffer van Ayase Ueda. De spits scoorde op aangeven van aanvoerder Sem Steijn, die op zijn beurt heerlijk weg werd gestoken door kersvers Oranje-international Luciano Valente. Na de goal van Ueda vierde het aanwezige publiek feest, maar gebeurde er iets opmerkelijks buiten het stadion.

Ueda keek al naar de lucht en zag daar een vuurwerkzee. "Er worden allerlei dingen het stadion in gekatapulteerd", zag Vincent Schildkamp, commentator van Ziggo Sport. Dat werd door de regie vakkundig buiten beeld gehouden. In plaats daarvan werden herhalingen getoond. Schildkamp deed daarom verslag. "Er daalt een regen van vuurwerk neer. Dat wordt allemaal heel snel verwijderd, door de mensen langs de kant. Het (vuurwerkgebruik, red.) blijft voor Feyenoord een gigantisch probleem."

Toen de wedstrijd weer hervat werd, waren alleen nog wat rookpluimen te zien. Na het incident renden tientallen mensen rond De Kuip weg met bivakmutsen en capuchons op hard weg.

Wel thuispubliek tegen Sturm Graz

De UEFA strafte Feyenoord oorspronkelijk voor twee thuisduels, maar de Rotterdammers gingen met succes in beroep. De wedstrijd tegen Sturm Graz is in een volle Kuip, of de Europese voetbalbond moet wat vinden van het vuurwerk dat neerdaalde in het stadion.

Alles over Europa League

Check hier het laatste nieuws over de Europa League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen envia onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Reageer en praat mee!