Feyenoord lijkt op weg naar Europese uitschakeling. De Rotterdammers hadden een overwinning nodig om uitzicht te houden op de knockout-fase, maar verloren kansloos van Celtic. Dus zit de ploeg van Robin van Persie dieper in crisis, na de vijfde nederlaag in zes duels.

Feyenoord kwam goed weg in de openingsfase na een corner van Celtic. Van dichtbij duwde Luke McCowan de bal op de lat. Achteraf bleek het buitenspel, maar de thuisploeg was gewaarschuwd. Niet veel later was het aan de andere kant wel raak. Luciano Valente stak aanvoerder Sem Steijn prachtig diep. De middenvelder bewaarde het overzicht en bracht Ayase Ueda in stelling, die faalde niet oog in oog met de keeper.

Feyenoord was niet bij machte om door te drukken en zag dat Celtic de touwtjes strak in handen nam. Uiteindelijk werd de Schotse druk de thuisploeg te veel. Het was Hyun-Jun Yang die na een half uur voor de gelijkmaker tekende. Daarna kreeg Feyenoord meer grip, alleen viel juist de tweede goal van Celtic. Keeper Timon Wellenreuther schoof de bal zo in de voeten van Reo Hatate, die de 1-2 op het scorebord zette.

Kansloze tweede helft, gefluit na opmerkelijke wissel

In de tweede helft duurde het lang voordat Feyenoord gevaarlijk werd, tot onvrede bij het publiek. Het spel was simpelweg niet goed genoeg. Een kleine twintig minuten voor tijd kreeg Feyenoord een reeks corners, waaruit de lat werd geraakt. Dat gebeurde door invaller Gaoussou Diarra. Niet veel later kwam Quinten Timber binnen de lijnen. Dat ging ten koste van Luciano Valente, wat trainer Robin van Persie op gefluit kwam te staan.

Vervolgens wisselde de trainer van Feyenoord opnieuw. Dit keer bracht hij zijn zoon, de 19-jarige Shaqueel. De spits moest voor extra aanvallende wapens zorgen, om de gelijkmaker te forceren. Maar juist aan de andere kant viel de goal. Celtic besliste het duel via aanvoerder Callum McGregor. Dus lijkt Feyenoord, dat slechts drie punten heeft na vijf duels, dicht bij Europese uitschakeling. Ze staan 31e, waar een plek bij de 24 noodzakelijk is.

