Mohamed Ihattaren werd een gouden toekomst voorspeld. Hij debuteerde op zijn zestiende bij PSV en was een van de uitblinkers. Toch viel Ihattaren van zijn roze wolk af na het overlijden van zijn vader. Ihattaren kwam in aanraking met het verkeerde pad en een roemloos afscheid dreigde. Inmiddels is de voetballer weer helemaal terug bij Fortuna Sittard. Van die reis komt een documentaire.

Die is gemaakt door BNNVARA en heet Mo Ihattaren - De Beproeving. De documentaire zal op 15 oktober op NPO 3 worden uitgezonden. Het laat zien "hoe Mohamed Ihattaren, ooit the golden boy van het Nederlands voetbal, na de dood van zijn vader uit koers raakt".

De inmiddels 23-jarige voetballer speelt sinds afgelopen zomer bij Fortuna Sittard en "probeert nu het vertrouwen van zijn familie en de voetbalwereld weer terug te winnen", aldus de omroep over de documentaire. Naast hemzelf en zijn familie komen ook oud-trainer Mark van Bommel, mental coach Bram Bakker en analist Johan Derksen aan het woord.

Onlangs was Bram Bakker te gast in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine. Beluister hem hieronder:

Emotionele Ihattaren

In de teaser van de documentaire is te zien hoe Ihattaren bij het graf van zijn overleden vader in Marokko zit. Daar barst hij in tranen uit. "Hij was mijn alles man, nog steeds mijn alles man", vertelt Ihattaren. Dan krijgt hij de vraag wat hij tegen zijn vader zegt als hij er is. "Mijn excuses, voor de fouten die ik heb gemaakt op jonge leeftijd", snottert Ihattaren. "Daar zou hij niet achter hebben gestaan."

Voetbalreis

Na een veelbelovend begin bij PSV kwam hij in 2021 terecht bij Juventus, dat hem direct verhuurde aan Sampdoria. Daar kwam hij weinig aan spelen toe, waarna Ajax het aandurfde om hem te huren. Ook dat werd geen succes. Steeds verder dreef Ihattaren weg van het profvoetbal. Zeker nadat avonturen bij Samsunspor en Slavia Praag mislukten.

Nadat er een tijd niets van hem werd vernomen, dook hij ineens op bij RKC Waalwijk. Dankzij de hulp van mental coach Bram Bakker. Henk Fraser durfde het wel aan met Ihattaren, die een van de weinige lichtpuntje was in een verder roemloos seizoen voor de Waalwijkers. Afgelopen zomer maakte de Marokkaans-Nederlandse middenvelder de overstap naar Fortuna Sittard, waar hij onder Danny Buijs voetbalt.

Goed huwelijk

Dat lijkt vooralsnog een goed huwelijk. Ihattaren noemde Buijs een "fijne en eerlijke man". "Ik voelde hem gewoon aan, want ik ben een gevoelsmens. Hij is menselijk en heeft ook een hoop meegemaakt", zei Ihattaren in gesprek met ESPN. Andersom is de liefde er ook. "Deze jongen heeft exceptionele kwaliteiten", sprak Buijs na Ihattarens glansrol (twee goals) tegen NEC (3-2 winst). "Maar kan en moet naar een hoger niveau."

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.