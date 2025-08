NEC is een grote transformatie ondergaan deze zomer. Nadat langszittend Eredivisie-trainer Rogier Meijer vertrok, kwam Dick Schreuder met een nieuw plan. Aanvallender, frisser en spannender. Er kwamen wat grote namen bij zoals Tjaronn Chery en meest recent Jasper Cillessen. Mede dankzij de recordtransfer van Robin Roefs staan er mooie dingen te gebeuren. Maar dan moet er wel snel wat gedaan worden aan één ding.

NEC kwakkelde vorig jaar een beetje op de ranglijst. Lang moesten ze naar beneden kijken, maar uiteindelijk was er toch een keurige 8e plek als eindklassering. Rondom die plek wil NEC zich vast gaan nestelen de aankomende jaren. En daar is nu ook alle mogelijkheid voor. Met de recordtransfer van Roefs heeft NEC de ondergrens van transfers behoorlijk opgekrikt en dat kan in de toekomst alleen maar positief werken.

Beleid NEC

Met Tjaronn Chery heeft NEC weer een bekende naam aan zich weten te verbinden die kwaliteit en ervaring levert. Hij is tevens ook bekend met een aanvallende, creatieve speelstijl en zal daarom van groot belang zijn voor de nieuwe NEC-trainer Dick Schreuder. Die elke oefenwedstrijd het aanvallande aspect heeft benoemd. Meer naar voren spelen, was het devies. Hij is van een behouden NEC een aanvalsmachine aan het maken, maar dat brengt direct één probleem met zich mee.

Het team is nog niet volledig afgesteld op zijn speelstijl, waardoor het aanvallen nu goed gaat maar het verdedigen nog te wensen over laat. NEC moet dus zien te regelen dat er nog de nodige kwalitatieve versterkingen in de defensie komen die mee kunnen met de speelstijl van Schreuder. Daar is nog alle tijd voor, want de transferperiode sluit pas in september.

Goede combi

Met het vertrek van Roefs moest er nog een keeper bij, maar daar was NEC als de kippen bij. Schreuder had al een doelman meegenomen en na het vertrek kwam ook nog Jasper Cillessen terug op het oude nest. Zo heeft NEC ook direct weer een cultuurbewaker erbij. NEC heeft sowieso een mooie combi van talent en ervaring. Met Bryan Linssen, Chery, Cillessen, Jetro Willems maar in zekere mate ook Vito van Crooij is er veel ervaring. En is er ook veel talent met de Kento Shiogai, Kodai Sano en Dirk Proper.

Voorspelling

Al met al kan NEC zich opmaken voor een mooi seizoen, waarin het afwachten is hoe snel de verdediging zich aanpast aan de nieuwe speelstijl. Lukt dat snel, dan kan NEC zomaar een mooie plek in de subtop nestelen richting de Europese play-offs. Lukt dat niet, dan zal het spannend worden om buiten de grijze massa van clubs onderin te blijven.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.