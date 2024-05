Getuigen zien knallende ruzie PSG-baas en Kylian Mbappé: 'Waarom heb je mij niet bedankt?'

De baas van Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi en de vertrekkende sterspeler Kylian Mbappé zouden zondag voorafgaand aan het treffen met Toulouse keiharde ruzie hebben gehad. De Qatarese zakenman zou daarbij uit hebben gehaald naar Mbappé omdat de Franse voetballer hem niet in zijn afscheidsvideo genoemd heeft.

Volgens Le Parisien riep Al-Khelaïfi tijdens een korte afscheidsceremonie voor de wedstrijd Mbappé bij zich in een afgesloten ruimte. Daar wilde hij van Mbappé weten waarom hij niet genoemd werd in de afscheidsvideo die de Franse aanvaller vrijdag via zijn socials deelde.

"De muren trilden", zegt een getuige tegen de Franse krant die verder spreekt over een "zichtbaar gewelddadig tafereel". De heftige woordenwisseling zorgde er zelfs voor dat de warming-up van PSG werd uitgesteld. Vier minuten later dan normaal kwamen de spelers het veld op.

Al-Khelaïfi boos over gang van zaken met Real Madrid

Mbappé had eerder al bij Al-Khelaïfi laten weten dat hij komende zomer gratis de deur achter zich dicht slaat. De Franse aanvaller is op weg naar Real Madrid met wie hij in het geheim al rond zou zijn. De hele gang van zaken zint de Qatarese emir niet.

De Franse topaanvaller flirt al jaren met Real Madrid. Tot komende zomer wist Al-Khelaïfi hem in Parijs te houden met lucratieve deals. Zo tekende Mbappé in 2022 het waardevolste contract uit de voetbalgeschiedenis. Het weerhield Mbappé er niet van om contact te houden met zijn droomclub Real Madrid.

Mbappé bedankt iedereen bij PSG, behalve Al-Khelaïfi

En plots was daar de onaangekondigde afscheidsvideo van Mbappé. Natuurlijk wist de Qatarese president dat de Fransman had gezegd dat hij zou vertrekken, toch hield Al-Khelaïfi nog altijd hoop. Dat was echter niet het ergste van die video voor de zakenman.

Mbappé nam namelijk uitgebreid de tijd om iedereen bij de club te bedanken. Van de terreinknecht tot zijn medespelers, iedereen van PSG kreeg een persoonlijk bedankje. Iedereen, behalve Al-Khelaïfi. De relatie tussen de twee was al bekoeld en zal wel nooit meer herstellen. En Real Madrid kan zaken doen met PSG voorlopig wel vergeten. Tenzij er natuurlijk weer wat extra centen op tafel komen.