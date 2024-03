Geluksvogel zet gratis weddenschap van 20 pond in bij beroemde paardenrace en wint een dik bedrag

Cheltenham Festival is in volle gang. Die paardenrace is een slap excuus voor heel veel Britten om ongegeneerd te gokken. Een 28-jarige Britse vrouw won 3000 pond (omgerekend 3500 euro) met een gratis weddenschap.

'Gelukkige dinsdag', schreef ze op X, terwijl ze haar weddenschap deelde. Wat bleek: al haar paarden hadden gewonnen. Slade Steel, Chianti Classico, State Men, Lossiemouth en Gaelic Warrior waren de beste in hun heat. Dat leverde de vrouw 3095,59 pond op. Toen iemand vroeg wat de stake (inzet) was, reageerde ze: 'Wat is dat?' Beginnersgeluk zo te zien.

Wat ze met het geld gaat doen? Ze wil een meet and greet met Everton-spits Dominic Calvert-Lewin. 'Wat kost dat?', vroeg ze zich af.