Ajax heeft overtuigend gewonnen van Fortuna Sittard in de Johan Cruijff ArenA, het werd 4-1 voor de Amsterdammers. Toch zullen ze een nare smaak overhouden aan dit duel. Basisdebutant Oleksandr Zinchenko moest na enkele minuten geblesseerd van het veld met een naar het schijnt zware blessure. Het is te hopen voor Grim dat de routinier geen ernstige blessure eraan overhoudt.

Geen valentijnsdag, carnaval of andere zaken voor ruim 50.000 fans in de Johan Cruijff ArenA. Daar was het tijd voor belangrijkere zaken: namelijk de jacht op plek 2 in de VriendenLoterij Eredivisie. Ajax is wisselvallig onder Fred Grim, de trainer pakte voor dit duel zelfs nog minder punten dan de trainer die hij verving. Niet onlogisch dus dat de kritiek toeneemt in Amsterdam, waar sinds de komst van Jordi Cruijff een andere wind waait.

Het moet beter en Cruijff heeft al laten zien niet bang te zijn om in te grijpen Als Ajax te ver afdrijft van de tweede plaats, zal hij ingrijpen. Het gat bedroeg voor de start van het duel 3 punten en dat gat moest tegen Fortuna gedicht worden. Dat is gelukt, maar dat ging wel ten koste van een belangrijke kracht.

Zinchenko

Ajacieden waren blij toen ze zagen dat Oleksandr Zinchenko in de basis stond, maar lang konden ze niet genieten van hem. Hij maakte tegen AZ al snel een goede indruk, maar het noodlot sloeg toe tegen Fortuna. Hij moest na enkele minuten al onder begeleiding van het veld. Na een zware tackle greep hij gelijk naar zijn knie, dat leek een foute boel.

Belgische schutters

Toch raakte Ajax niet van de leg, want terwijl hij de catacombe in strompelde scoorde Jorthy Mokio de 1-0 nadat Dolberg de bal panklaar neerlegde. Dankzij doelpunten van Rayane Bounida en Mika Godts stond het na 24 minuten al 3-0 voor Ajax en daarmee leek de wedstrijd al gauw beslist.

Toch kreeg Ajax onnodig een tegendoelpunt te verwerken. Vlak voor rust stond Wijndal te slapen waarna zijn directe concurrent een voorzet kon geven die Sutalo langs zijn eigen keeper werkte. Het was na rust vooral de vraag of Ajax niet wéér zou verslappen. Daar leek het na rust niet op, toen Dolberg bijna voor de 4-1 tekende, zijn inzet belandde op de paal. Lang leek de wedstrijd daardoor in 3-1 te eindigen, maar de beslissing viel toch nog in de 81e minuut. Godts maakte zijn tweede van de avond en tekende voor de 4-1.

Voor even staat Ajax nu op plek 2, maar zijn er vooral zorgen over Oleksandr Zinchenko.

Net op het moment dat de Johan Cruijff ArenA dacht dat er niet meer gescoord zou worden, is daar eindelijk de bevrijdende 4-1 voor Ajax. Mika Godts kreeg de bal voor zijn voeten in de zestien en poeierde de bal hard in de linkeronderhoek.

Na rust is het spelbeeld nauwelijks verandert. Ajax blijft de aanval zoeken en kwam via een kopbal van Dolberg en een schot van Godts tweemaal dichtbij de 4-1. In de 61e minuut scoorde Dolberg met het hoofd, maar er werd een overtreding gezien waardoor het feest niet doorging. Het leidde tot een groots fluitconcert, er leek ook weinig aan de hand.

Terwijl Ajax de hele eerste helft heer en meester was, kregen ze vlak voor rust toch een doelpunt tegen. Een lange bal over Owen Wijndal heen werd barslecht verdedigd door de vervanger van Zinchenko. Uit de voorzet die volgde, was het Sutalo die de bal in eigen doel werkte. Hier zal Grim niet blij mee zijn in de rust.

Want in de 24e minuut werd de score nog verder vergroot door Ajax. De schrik van de blessure van Zinchenko was weer weg in het stadion, er werd harder gezongen én er werd dus gescoord. Mika Godts kwam op links dreigend naar binnen en zocht de verre hoek. Die vond hij en Luuk Koopmans was kansloos. Hiermee staan de Amsterdammers al op een ruime voorsprong na een kwart wedstrijd.

Veel tijd om bij de blessure van Zinchenko stil te staan was er niet voor Ajax. Terwijl hij de catacombe instrompelde, scoorde Jorthy Mokio de 1-0 voor Ajax in de zevende minuut. Rayane Bounida scoorde even later in de 14e minuut al de 2-0 voor Ajax. Wat dat betreft gaat het goed, maar de blessure zorgt voor hoofdpijn bij Grim, die zo graag gebruik wilde maken van de diensten van Zinchenko.

Want het was een vreselijke start voor Ajax in eigen huis. Na twee minuten sloeg de paniek toe in Amsterdam. Na een duel met Dimitrios Limnios ging Zinchenko naar de grond. De basisdebutant kermde het uit en greep naar zijn knie. Onder begeleiding van de dokters van Ajax moest hij naar de kant en direct naar de kleedkamer. De Oekraïner lijkt zich flink geblesseerd te hebben.

