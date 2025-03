Feyenoord-trainer Robin van Persie geniet van eigen team en 'Italiaanse cultuur': 'Ongelooflijk goed'

Feyenoord moest over twee duels zijn meerdere erkennen in Inter. De Italiaanse grootmacht won met 4-1 en was overduidelijk een paar maatjes te groot. Trainer Robin van Persie kon ondanks de nederlaag wel genieten van zijn eigen team én de tegenstander. "Dat is wel vervelend", stelt Van Persie.

Feyenoord schoot uit de startblokken, maar vergat daarna wel om te verdedigen. Marcus Thuram schoot Inter na acht minuten met een kanonskogel op voorsprong. "Het is wel vervelend dat je hem na acht minuten al tegen krijgt", zegt Van Persie bij Ziggo Sport. "Maar eigenlijk ging het plan nog niet de prullenbak in, omdat we gewoon goed in de wedstrijd zaten. Wij speelden best prima en kregen ook een aantal kansen. Alleen als je dan ziet hoe Inter zich voor iedere kans van ons gooit, dan kan ik daar wel van genieten. Dat is de cultuur hier en ze doen dat ongelooflijk goed."

Dreun aan begin van tweede helft

Van Persie geloofde in de rust zeker nog wél in een stunt, maar daar ging na vijf minuten in de tweede helft toch echt een streep door. "We scoorden een goede penalty. Dan heb je het gevoel dat we er weer voor gaan, hebben we nog wat dingen aangepast in de rust, maar dan is het vervelend dat je hem in de tweede helft snel weer tegen krijgt", gaat de 41-jarige trainer verder.

Makkelijk gegeven penalty

Uiteindelijk kwam Inter op voorsprong door een rake penalty van Hakan Çalhanoğlu. Van Persie kon zich niet vinden in het geven van de strafschop. "Ik heb hem ook terug gezien en vond hem makkelijk gegeven. Het hangt er wel vanaf vanuit welke hoek je het bekijkt, maar het lijkt wel makkelijk. Het is dan jammer dat dat niet lekker valt."

