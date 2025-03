Champions League-uitschakeling Feyenoord heeft rampzalige gevolgen: onmogelijke klus voor Robin van Persie dreigt

Het Europese sprookje van Feyenoord is definitief voorbij. Het tweeluik met Inter eindigde in 4-1 en de Champions League-uitschakeling kan weleens dramatische consequenties hebben voor de ploeg van Robin van Persie. Hiermee verdwijnt namelijk niet alleen de kans op sportief succes, maar wordt ook afscheid genomen van de magische Europese avonden in De Kuip.

Alleen de krankzinnige Champions League-campagne geeft het seizoen van Feyenoord glans. Met stunts tegen Benfica, Manchester City, Bayern München en AC Milan is het een prachtig Europees seizoen, maar nu komt er een gigantische tik voor het Feyenoord-publiek en de selectie. Ineens vallen de magische avonden compleet weg en moet iedereen in De Kuip het doen met 'saaie' Eredivisie-duels, doordat er daarin niets meer voor te spelen is.

Champions League-wonder Feyenoord en Robin van Persie blijft uit: Inter maakt einde aan Europees sprookje Feyenoord hoopte tegen Inter voor een enorme stunt te zorgen in de Champions League. Maar de realiteit bleek een fikse domper; de Italiaanse reus was in het tweeluik ongenaakbaar. Feyenoord verliet het toernooi met een teleurstellende 4-1 nederlaag over twee wedstrijden. In San Siro ging de ploeg van Robin van Persie met 2-1 onderuit.

Onmogelijke klus voor Van Persie

Van Persie staat simpelweg voor een onmogelijke opgave. Dit seizoen gaat geen succes meer worden, zonder uitzicht op prijzen in de KNVB Beker en Eredivisie. Begin maart kan de 41-jarige coach zijn focus al verleggen naar het volgende seizoen. Hoewel hij met die visie is aangesteld, blijft het pijnlijk dat de strijd nu al gestreden lijkt. Als rasoptimist zal Van Persie dit nooit openlijk toegeven, maar diep van binnen weet hij zelf ook dat er dit seizoen geen eer te behalen is.

Gezien de huidige situatie lijkt het onvermijdelijk dat het seizoen als een nachtkaars uitgaat. Feyenoord wil in de competitie profiteren van het puntenverlies van PSV, maar bij henzelf ontbreekt het óók aan kwaliteiten om een zegereeks neer te zetten. Zonder de magie van de doordeweekse topwedstrijden is het voor Van Persie onmogelijk om de ploeg nog op te laden voor een spetterend slotfase van de Eredivisie.

Drama voor Stefan de Vrij: Inter-verdediger loopt op laatste moment weerzien met Feyenoord mis Stefan de Vrij was voorafgaand aan Feyenoord tegen Inter een twijfelgeval, maar leek 'gewoon' aan de wedstrijd te beginnen. Enkele tellen voor de aftrap van het Champions League-duel heeft Inter-coach Simone Inzaghi hem tóch uit de basis gehaald. De Vrij speelt dus niet in de speciale wedstrijd tegen zijn oude liefde.

Derde plek wordt hels karwei

Aanstaande zondag staat er direct een kraker van jewelste in de Eredivisie op het programma voor Feyenoord. Het team uit Rotterdam reist af naar FC Twente, waarbij beide clubs strijden om de derde plaats. Mocht Feyenoord winnen, dan worden de Tukkers voorlopig op afstand gezet. Maar bij een verlies zou Feyenoord serieus in de problemen komen en daarmee is de toon meteen gezet.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.