Voetbalclub Liverpool kan weer een hoofdstuk afsluiten. De club van de Nederlandse trainer Arne Slot vierde vorig seizoen de landstitel in Engeland met een grote parade door de stad. Die werd ruw verstoord door een aanslag van een Engelsman, die met zijn auto inreed op de menigte en tientallen mensen verwondde. De dader heeft nu zijn straf gehoord.

De Britse man die in mei met een auto inreed op feestvierders in Liverpool, is veroordeeld tot 21,5 jaar gevangenisstraf. Er vielen 134 gewonden, onder wie acht kinderen. In de Engelse stad werd massaal de titel van voetbalclub Liverpool in de Premier League gevierd. De kampioenen reden met een open bus door Liverpool.

Opzettelijk

De 54-jarige Paul Doyle reed naar het centrum om vrienden op te halen. Volgens aanklagers "verloor hij zijn geduld in de drukte" en "reed hij in een woedeaanval de menigte in". Doyle gaf tijdens het proces toe dat hij opzettelijk met zijn auto door de menigte reed. Beelden van zijn dashcam werden getoond in de rechtbank. Die lieten zien hoe Doyle steeds bozer werd terwijl hij met zijn voertuig door de menigte reed. Hij schold en schreeuwde terwijl hij zijn voertuig recht op mensen afstuurde.

Het jongste slachtoffer was een baby van zes maanden. Die werd uit zijn kinderwagen geslingerd, maar bleef ongedeerd.

De rechter zei dat een feestelijke dag door Doyle een "blijvende nalatenschap is geworden van angst, verwondingen en verlies". "Uw daden hebben voor horror en verwoesting gezorgd op een schaal die deze rechtbank nog niet eerder heeft meegemaakt", aldus de rechter.

Volgens aanklagers waren op de dag van de aanrijding ongeveer 1 miljoen mensen op de been in Liverpool. Een hoge politiefunctionaris zei vorige maand dat het "moeilijk is om de schokkende taferelen van die dag te vergeten". Hij voegde eraan toe dat het "puur geluk is dat er niemand is omgekomen door de roekeloze acties van Doyle".

