Ian Rush, de legendarische spits van Liverpool en Wales, ligt al dagen in het ziekenhuis nadat hij op de intensive care binnen werd gebracht vanwege griep. Rush (64), die tegenwoordig als ambassadeur voor de Reds fungeert, werd opgenomen in het Countess of Chester Hospital met ademhalingsproblemen, waarna hij naar de intensive care werd overgebracht.

De legendarische topscorer van Liverpool met maar liefst 346 doelpunten in 660 wedstrijden, reageert goed op de behandeling. Toch blijft hij voorlopig ter observatie in het ziekenhuis. Volgens The Guardian heeft een woordvoerder van Liverpool laten weten dat 'iedereen binnen de club hem een spoedig herstel wenst'. Ze bedanken het ziekenhuis en het personeel 'voor de best mogelijke zorg voor onze legende en clubambassadeur'.

Glansrijke carrière

Tijdens zijn twee periodes bij Liverpool veroverde Rush maar liefst vijf landstitels in de First Division, twee Europa Cups I, drie FA Cups en vijf League Cups. Hij was acht seizoenen lang de clubtopscorer en werd in 1983 uitgeroepen tot beste jonge speler. Een jaar later, in 1984, volgde de prestigieuze PFA Players' Player of the Year-award.

Voor het nationale elftal van Wales speelde hij 73 interlands, waarin hij 28 keer scoorde. Daarmee is hij de op één na beste doelpuntenmaker in de geschiedenis van Wales, alleen Gareth Bale ging hem voor. De legendarische spits speelde ook voor Juventus, Leeds, Newcastle, Sheffield United en Wrexham, voordat hij zijn carrière afsloot in Australië, bij Sydney.

Geen trainersmateriaal

Hoewel hij ooit aangaf de bondscoach van Wales te willen worden, kwam die aanbieding er nooit. Na een korte, mislukte periode bij Chester, keerde hij niet meer terug in het trainersvak.

Topscorer aller tijden

Ian Rush staat nog altijd fier bovenaan de lijst van Liverpools topscorers aller tijden. Het lijkt erop dat niemand hem snel van die troon zal stoten. Achter hem staat Roger Hunt, die tussen 1958 en 1969 285 keer scoorde voor de club. De enige actieve speler die in de buurt komt van Rush' record is Mohamed Salah. De Egyptenaar staat derde op de lijst, met 250 doelpunten in alle competities. Salah, die eerder dit jaar een nieuw contract tekende bij de Reds, heeft nog 95 doelpunten nodig om de Welshman te passeren.