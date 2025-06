Topcoach Simone Inzaghi heeft na vier seizoenen Internazionale verlaten voor een lucratief avontuur bij Al Hilal in Saudi-Arabië. De fans van de Italiaanse topploeg waren hier op zijn zachtst gezegd niet blij mee. Nu blijkt dat de deal al rond was voordat de Champions League-finale was gespeeld. Dit heeft tot nog meer woede geleid.

Inzaghi wist al vóór de Champions League-finale dat hij Inter zou verlaten. "Hij vroeg ons alleen om te wachten met tekenen tot na de wedstrijd tegen PSG. Alles was al rond", onthulde Esteve Calzada, algemeen directeur van Al-Hilal.

De bevestiging van de overstap kwam pas zeventien dagen na Champions League-finale, die met 5-0 van PSG werd verloren. Veel Inter-fans waren boos toen ze dit nieuws hoorden. Op sociale media werd Inzaghi beticht van verraad en hij werd een 'loser' en 'goudzoeker' genoemd.

Handtekening

De trainer, die vier seizoenen bij Inter had gewerkt en nog een contract tot 2026 had, was niet van plan om door te gaan in Milaan, ongeacht de uitslag in de finale. De directeur van de Saoedische club onthulde de mondelinge overeenkomst die Inzaghi al had. Alleen de handtekening onder het tweejarige contract ontbrak nog.

"Alles was geregeld, maar de papieren werden niet vóór de finale getekend omdat Simone ons, uit respect voor Inter, vroeg te wachten. Het lijkt misschien abrupt, maar het was het resultaat van langdurige en complexe onderhandelingen."

De coach vroeg om hiermee te wachten vanwege de finale. "Inzaghi stond voor een belangrijke wedstrijd en vroeg ons alles opzij te zetten tot na de finale", aldus Calzada.

Woede

De Gazzetta dello Sport gooide olie op het vuur en reageerde fel op de verklaring van de Spaanse CEO: "Deze woorden van Esteve Calzada zullen de Inter-fans woedend maken. Het bevestigt een gevoel dat de laatste weken al in de lucht hing."

De krant vervolgde: "Het is duidelijk dat de voormalige Inter-trainer al lang vóór de nachtmerrie in München had besloten om het riante salaris van de Saoedi's te accepteren, waarmee hij zijn avontuur bij Inter op de slechtst mogelijke manier beëindigde."

De Italiaanse krant schrijft dat er niet alleen woede is bij de fans, maar ook bij de club zelf. "Inter voelt zich bedrogen, omdat het contract alleen nog door Inzaghi getekend hoefde te worden. Zelfs op het moment van Inzaghi's vertrek sprak voorzitter Marotta nog over een 'gezamenlijke beslissing' en bedankte hem oprecht voor zijn prestaties", maar van de 'gezamenlijke beslissing' blijkt dus niets waar.

Riant salaris

De Italiaanse coach zal naar verluidt een salaris van maar liefst 25 miljoen euro per jaar opstrijken in Saudi-Arabië. Op woensdag zal zijn ploeg het opnemen tegen Real Madrid in hun eerste groepswedstrijd op het WK voor clubs.