Go Ahead Eagles verloor op donderdagavond met 4-0 van VfB Stuttgart in de Europa League. Voorafgaand aan het duel vond er een incident plaats tussen de aanhang van de Duitse club en de Nederlandse politie, tot grote woede van de voorzitter van VfB Stuttgart.

Er waren meerdere bussen met Stuttgart-fans op weg naar Deventer, maar de autoriteiten lieten drie hiervan niet doorrijden naar de thuisstad van Go Ahead Eagles. Dit zou komen door vermeend agressief gedrag tegenover de politie.

Woede

VfB-voorzitter Alexander Wehrle was ter plaatse. Hij ontkent dat de Stuttgart-supporters zich misdragen hebben. Sterker nog: hij is woedend op de Nederlandse politie.

"Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Volledig buiten proportie. Onze fans zijn uit de bus gehaald. Wapenstokken, ze zijn geslagen, met wapenstokken. Op deze manier maak je de fancultuur in Europa kapot. Ik ben geschokt", zo verklaarde de voorzitter tegenover het Duitse RTL.

De leiding van de Duitse club laat het er dan ook niet zo maar bij zitten. "We hebben ook een klacht ingediend bij de UEFA. We kunnen dit niet zomaar laten passeren."

Een deel van de Stuttgart-aanhang die al en Deventer was, besloot uit solidariteit met de teruggestuurde supporters ook naar huis te gaan. Daardoor bleef een deel van het uitvak leeg.

Nederlaag Eagles

Deze supporters zagen niet hoe hun ploeg drie punten binnenhengelde. In De Adelaarshorst nam Stuttgart al vroeg het initiatief. Doelman Jari De Busser van Go Ahead Eagles moest meerdere keren ingrijpen, maar kon niet voorkomen dat Jamie Leweling een vlotte aanval van de bezoekers bekroonde met de 0-1. Even later was het opnieuw Leweling die als plaaggeest opdook en met een droge schuiver voor de tweede Stuttgart-treffer zorgde.

Na rust probeerde Go Ahead met een reeks wissels het tij te keren, maar dat pakte totaal anders uit. Juist op het moment dat de Eagles met tien man stonden, maakte Stuttgart er 0-3 van. Bilal El Khannouss, die onlangs ook al Feyenoord pijn deed, tekende voor die treffer. In blessuretijd zette invaller Badredine Bouanani de eindstand met de 0-4 nog wat pijnlijker aan.

