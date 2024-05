Gijs Smal doet niet meer geheimzinnig over toekomst: 'Naam van nieuwe club is geen verrassing'

Gijs Smal speelt zondag zijn laatste wedstrijd voor FC Twente. De 26-jarige linksback verlaat de club na het uitduel met PEC Zwolle transfervrij. Over zijn nieuwe club deed Smal niet echt geheimzinnig. "Die naam zal geen verrassing zijn."

Dat wordt natuurlijk Feyenoord, iets wat eigenlijk al maandenlang bekend is. "Ik weet niet de specifieke datum wanneer alles naar buiten komt, maar de mensen zijn niet gek", zegt Smal in Tubantia. "De naam van mijn nieuwe club zal geen verrassing zijn"

Afscheid

Smal zwaait dus zondag af bij Twente na vier jaren in dienst. Hij had het liever in een thuiswedstrijd gedaan. "Alles wat je gewend bent, is voor het laatst. Sommige mensen denken misschien van niet, maar ik ben een gevoelsmens. Het is niet zo dat ik een traan liet, maar het deed me wel wat toen de supporters voor me begonnen te klappen", aldus Smal, die een tijdje geleden nog werd uitgefloten (omdat hij naar Feyenoord ging).

Smal wil de fans nu terugbetalen, door voorronde Champions League veilig te stellen tegen PEC Zwolle. "Ik ga ervan uit dat wij zondag de klus klaren. Ik heb er zin in, dit zijn prachtige wedstrijden. We weten wat er op het spel staat. Als wij ons ding doen en niet opeens zenuwachtig zijn, dan moeten we dit gewoon regelen met elkaar. Ik wil afscheid nemen met Champions League-voetbal", verzekert hij.

Laatste speelronde

FC Twente wint zondag natuurlijk het liefst. Dan is Champions League-voetbal een feit. Bij een gelijkspel met 1-1 en een 1-0 overwinning van AZ komt er mogelijk een beslissingswedstrijd om de derde plek. De Alkmaarders spelen zondag een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.

Wat gaat Smal het meeste missen?

"Dat is toch wel mijn ontbijttafel met Robin, Lars, Michel, Michal, Sem en Ricky. Maar goed: bij mijn nieuwe club zijn weer andere ontbijttafels", aldus Smal.