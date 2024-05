Gijs Smal tekent voor vier jaar bij Feyenoord: 'De mooie nieuwe uitdaging die ik ambieerde'

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het dan echt definitief: Gijs Smal vertrekt transfervrij van FC Twente naar Feyenoord. Daar ligt een contract voor vier seizoenen klaar.

Smal wordt in De Kuip de tweede linksback achter Quilindschy Hartman, die lange tijd geblesseerd is en daardoor ook het EK mist. Door de blessure van Hartman lonkt er genoeg speeltijd voor de 26-jarige Smal. Marcos López kan uitkijken naar een nieuwe werkgever.

'Nieuwe uitdaging'

"Dit is de mooie nieuwe uitdaging die ik ambieerde", sprak Smal. "Feyenoord heeft de afgelopen jaren mooie stappen gezet waarop de club verder wil bouwen. Nu is het aan mij om te laten zien dat ik daaraan kan bijdragen. De mensen mogen van mij verwachten dat ik naast het verdedigen ook hier de nodige meters langs de zijlijn ga maken. Ik kijk vooral uit naar het spelen in De Kuip, de vele grote wedstrijden in binnen- en buitenland en dan met name natuurlijk op het podium van de Champions League."

🆕 𝐆𝐈𝐉𝐒 𝐒𝐌𝐀𝐋 pic.twitter.com/PFDM51DC7F — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) May 31, 2024

Maandenlange stilte

De komst van Smal hing al een tijdje in de lucht. In maart kwamen de eerste geluiden van een transfervrije overstap van Smal naar Feyenoord. De Rotterdammers hielden echter lange tijd stil en ook Smal speelde de vermoorde onschuld. Pas nadat het seizoen met FC Twente op zijn einde liep, liet hij iets los over zijn toekomst.

"Ik weet niet de specifieke datum wanneer alles naar buiten komt, maar de mensen zijn niet gek", sprak Smal onlangs in Tubantia. "De naam van mijn nieuwe club zal geen verrassing zijn." Dat was het ook niet, maar nu lijkt het dan bijna definitief. Na vier jaar FC Twente vertrekt hij naar Feyenoord.