Girona meldt contractverlenging Daley Blind in opvallende video: 'Wij willen je uitpersen'

Daley Blind blijft langer verbonden aan Girona. Dat meldt de verrassing van het huidige seizoen in LaLiga via een video op X. De 34-jarige Blind is dus nog niet uitgespeeld in Spanje, waar hij zijn contract tot 2026 heeft verlengd.

"Wij willen je uitpersen tot 2026!", schrijft Girona bij een video van Blind die een sinaasappel perst en het sap vervolgens opdrinkt. Wat de club er precies mee bedoelt, is niet bekend. Wie weet willen ze het laatste beetje voetbal uit Blind persen, die in de nadagen van zijn carrière zit. Wat overigens nauwelijks te merken was, de Oranje-international was met 32 competitie-optredens een van de fundamenten van het team van Míchel Sánchez.

Tweede plaats is voor Barcelona meer dan Catalaanse eer: héél veel geld op het spel FC Barcelona is in LaLiga in een hete strijd verwikkeld met Girona FC en Atlético Madrid om plek twee. Je zou je misschien afvragen waarom dat zo belangrijk is. Plek twee en plek vier levert toch allebei Champions League-voetbal op? Inderdaad, maar plek twee levert nog meer op.

Jaartje erbij

Blinds oorspronkelijke verbintenis liep tot 2025. Daar komt dus een jaartje bij. "Hij heeft met zijn ervaring, kwaliteit en veelzijdigheid bijgedragen op het veld", schrijft de club in het nieuwsbericht. De vaste waarde in het hart van de defensie van Girona beschikte ook over een neusje voor het doel; Blind maakte in een goal en gaf twee assists en had daarmee een aandeel in de kwalificatie voor de Champions League van volgend seizoen.

Volem exprimir-te fins al 2026! 🍊 pic.twitter.com/oc1MkmbRao — Girona FC (@GironaFC) May 15, 2024

Loopbaan Blind

Blind speelde jarenlang voor Ajax, met wie hij zeven keer kampioen van Nederland werd. Ook schreef hij twee keer de Nederlandse beker en tweemaal de Johan Cruijff Schaal op zijn naam. Blind voetbalde 333 wedstrijden voor Ajax en vertrok in de winter van 2022 transfervrij naar Bayern München na een aanvaring met toenmalig trainer Alfred Schreuder.

In Duitsland werd Blind kampioen, maar werd zijn contract niet verlengd na een half jaar. Dus kwam de Nederlander bij Girona terecht, dat dit seizoen indruk maakte in LaLiga. Blind stond ook nog onder contract bij Manchester United.

Daley Blind en vrouw Candy-Rae melden babynieuws: 'Dankbaar' De familie Blind krijgt nog een uitbreiding. Voetballer Daley Blind en zijn vrouw Candy-Rae Blind-Fleur hebben al twee kinderen en krijgen er rond de jaarwisseling 2024/2025 nog eentje bij.

Drukker huishouden

Voor de familie Blind moet het prima toeven zijn in het Spaanse Girona. Het huishouden bestaat nu nog uit vader Daley, moeder Candy-Rae, zoon Lowen Dace (2019) en dochter Lemae Lourdes Fiore (2021), maar rond de jaarwisseling komt er nog een kindje bij. Het gezin Blind bestaat, naast de vier mensen, ook nog uit een hond die Bob-Lee heet.