Tweede plaats is voor Barcelona meer dan Catalaanse eer: héél veel geld op het spel

FC Barcelona is in LaLiga in een hete strijd verwikkeld met Girona FC en Atlético Madrid om plek twee. Je zou je misschien afvragen waarom dat zo belangrijk is. Plek twee en plek vier levert toch allebei Champions League-voetbal op? Inderdaad, maar plek twee levert nog meer op.

Ook in de Spaanse competitie krijg je als nummer twee een iets hogere eindeseizoenspremie dan de derde of vierde plaats. Daarnaast geeft de tweede plek ook recht op deelname aan de lucratieve Supercopa de España. Dat is de Spaanse variant van de Supercup.

Waar in andere landen dat de strijd is tussen de kampioen en de bekerwinnaar is dat in Spanje een toernooitje in knock-outformat tussen vier clubs. De nummers één en twee van LaLiga en de finalisten van de Copa del Rey. Tegenwoordig wordt de Supercopa de España gespeeld in de winter (januari) en in Saoedi-Arabië. De golfstaat heeft heel wat centjes over om de Spaanse voetbalsterren daar te kunnen aanschouwen.

Saoedi-Arabië betaalt 40 miljoen euro voor Supercopa

Zo hadden ze voor de editie van 2024 (afgelopen januari dus) liefst 40 miljoen euro over. De Arabieren maakten dit bedrag over naar de Spaanse bond en die verdeelt het weer over de clubs. Daarbij wordt rekening gehouden met de aanhang, recettes en televisiegelden.

Zo verdienden Real Madrid en FC Barcelona aan de afgelopen editie 6 miljoen euro elk alleen al voor de deelname. Atlético Madrid ontving 3 miljoen euro. Osasuna zou eigenlijk 800.000 krijgen, maar dat vonden de grote clubs zielig. Dus doneerden zij, in samenspraak met de bond, 200.000 euro elk. Daardoor hield Osasuna toch nog 1,4 miljoen euro over aan het Spaans-Saoedische evenement.

Real Madrid won uiteindelijk de finale van FC Barcelona. De Catalanen kregen als finalist nog eens 1 miljoen euro. De Koninklijke mocht 2 miljoen euro extra in ontvangst nemen.

Betere verdeling, nog meer geld voor Spaanse clubs

Voor Real Madrid is dat altijd nog een stuk minder dan bij de eerste editie in 2020. Destijds kreeg de club liefst 12 miljoen euro ten opzichte van de 6 miljoen die Barcelona kreeg en de 2,5 miljoen die Valencia opstreek. De verdeling is in de daaropvolgende

Het prijzengeld in totaal wordt elk jaar wat meer. De Spaanse bond weet de eigen clubs namelijk goed in de markt te zetten in Saoedi-Arabië en het geld lijkt onuitputbaar in de Arabische woestijn. Het geld voor 2025 is nog niet bekend, maar het zal boven de 40 miljoen uitkomen.

Real Madrid pakte ruim 8 miljoen euro door de Supercopa de España te winnen dit jaar.

Voor zoveel geld strijdt FC Barcelona

En FC Barcelona weet op basis van de berekeningen dat er tussen de 7 en 8 miljoen euro op de club wacht in de Supercopa. Dan is een eventuele overwinning nog niet meegenomen. Dus die tweede plaats is dit jaar extra veel waard.

Het is inmiddels wel bekend dat Barcelona elk dubbeltje omdraait en elke cent heel goed kan gebruiken. De listige boekhoudtrucjes van voorzitter Joan Laporta zijn ook eindig en daarnaast heeft Barcelona al het eveneens lucratieve WK voor Clubs misgelopen. Deelname aan de Supercopa de España is bijna een must geworden voor de club in financiële nood.

FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta kan elke cent goed gebruiken.

Clubs voor Supercopa de España 2025

Drie van de vier deelnemers aan de Supercopa de España 2025 zijn inmiddels bekend: kampioen Real Madrid, bekerwinnaar Athletic Club en bekerfinalist Real Mallorca. Omdat zowel Athletic als Mallorca niet bij de bovenste twee plaatsen gaan eindigen schuift niets door in de stand (zoals eerder weleens het geval was). Plaats drie en vier in LaLiga zijn die jaar dus een stuk minder waard dan plek twee.

FC Barcelona weet wat te doen staat. Maandagavond krijgt de Catalaanse club thuis tegen Real Sociedad de kans om de tweede plaats te pakken. Bij een overwinning passeert de ploeg van trainer Xavi Girona FC. Barça wil dus niet alleen de Catalaanse rivaal en stuntploeg een hak zetten, maar vooral de zo benodigde vele centjes in de wacht slepen.