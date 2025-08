Het nieuwe Eredivisieseizoen staat voor de deur en bij Sportnieuws.nl nemen we elke club onder de loep. We trappen af met PSV, waar na een kampioensjaar en een roerige transferzomer de verwachtingen opnieuw hooggespannen zijn. Hoe staan de Eindhovenaren ervoor? Voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink analyseert de huidige situatie van PSV en spreekt zijn verwachting voor komend seizoen uit.

PSV kende vorig seizoen een uiterst succesvolle campagne, die eindigde in een zinderende titelrace met Ajax. Na dat succes was het duidelijk dat er iets moest veranderen; trainer Bosz wilde een frisse wind door de selectie laten waaien. En inderdaad, deze zomer vertrokken opvallend veel belangrijke spelers bij de club. Dat lijkt op voorhand een verstandige keuze, want afgelopen seizoen was bij een groot deel van de selectie al te merken dat de scherpte en honger naar nieuwe prijzen ontbrak.

Sterren van kampioenselftal vertrokken

De selectie kreeg een flinke schoonmaakbeurt, met name onder de topspelers. Aanvoerder Luuk de Jong, creatieve krachten Malik Tillman en Noa Lang én belangrijke steunpilaren als Olivier Boscagli, Johan Bakayoko en Walter Benítez vertrokken allemaal. Het gevolg: PSV moest flink aan de bak om opnieuw een solide elftal op de mat te leggen. De technische leiding liet zich echter niet onbetuigd. Directeur Earnest Stewart tastte diep de buidel en haalde voor circa 40 miljoen euro talent én ervaring binnen.

Met de jonge Van Bommel (20) en Gasiorowski (20), samen met de veelzijdige Sildillia (23), kiest PSV voor frisse energie en doorontwikkeling. Tegelijk voegt de ervaren spits Pléa (32) meteen routine en scorend vermogen toe, terwijl keepers Olij en Kovar voor stabiliteit onder de lat moeten zorgen. De breedte én de as van het team zijn daarmee aangepakt en dat geeft de Eindhovense burger moed.

Athletic Bilbao

Tegen Athletic Bilbao lieten Pléa en Gasiorowski als nieuwe aanwinsten meteen hun waarde zien, waarmee ze het vertrek van De Jong en Boscagli voorlopig moeiteloos opvangen. Voor de andere nieuwelingen is het maar de vraag of zij hun voorgangers kunnen doen vergeten. Van Bommel was bij AZ nog niet de onbetwiste uitblinker, maar krijgt nu de duidelijke opdracht om Lang op te volgen. Bovendien móét er een nieuwe sterspeler op tien komen, als vervanger van Tillman. Toch zorgt de frisse energie in de selectie voor veel vertrouwen: deze PSV-ploeg doet qua kwaliteit en potentie absoluut niet onder voor het elftal van vorig seizoen.

Verwachting komend seizoen

Ondanks het forse verloop lijkt PSV opnieuw uitstekend voor de dag te komen. De oefenwedstrijd tegen de Spaanse subtopper, die PSV met 2-1 won, gaf de supporters al direct een goed gevoel richting het nieuwe seizoen. De nieuwe namen passen zich verrassend snel aan en geven het elftal meteen een kwaliteitsinjectie. Bosz bleef na afloop echter nuchter: hij zag mooie stappen van zijn vernieuwde ploeg, maar waarschuwde dat het seizoen pas net begint en dat er nog héél veel werk te doen is.

Eén ding is echter duidelijk: PSV is opnieuw de gedoodverfde topfavoriet voor het kampioenschap. Als de nieuwe spelers deze lijn voortzetten, mag men in Eindhoven met vertrouwen uitkijken naar een nieuwe titel.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.