Oranje-international Jeremie Frimpong is terug in de wedstrijdselectie van Liverpool. Trainer Arne Slot kan weer over hem beschikken in duel met Tottenham Hotsput. Maar een andere Nederlander ontbreekt.

Dat bevestigt Slot vrijdag op de persconferentie. Frimpong is na maanden hersteld van zijn blessure. Hij viel op 22 oktober in de Champions League-wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt al vroeg uit met een hamstringblessure.

Cody Gakpo

Cody Gakpo ontbreekt zaterdag nog als Liverpool in de Premier League bij Tottenham Hotspur op bezoek gaat. De aanvaller blesseerde zich 6 december in de ontmoeting met Leeds United. Maar ook daarover heeft Slot goed nieuws.

"Gakpo heeft een scan gehad die er veelbelovend uitzag, dus dat betekent dat we ons niet meer zo veel zorgen maken als een of twee weken geleden", aldus de trainer. "Hij komt misschien iets eerder terug dan we dachten, maar zaterdag en volgende week is hij er zeker nog niet bij."

Liverpool won zaterdag in de Premier League met 2-0 van Brighton & Hove Albion en heeft als nummer 7 na zestien speelronden een achterstand van 10 punten op koploper Arsenal. Zaterdag speelt de ploeg een uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur.

Liverpool lijkt weer een beetje op te krabbelen uit de crisis waarin ze zich bevonden. Sinds het Champions League-duel tegen PSV werd er niet meer verloren. Wel werd er twee keer gelijk gespeeld.

